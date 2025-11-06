البايرن يهزم سان جيرمان.. وفوز صعب لليفربول على ريال مدريد

A + A -

سجل أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز صعب 1- صفر على ريال مدريد في مباراة قمة بين اثنين من عمالقة أوروبا الثلاثاء.

وصعد فريق المدرب آرني سلوت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعد أربع مباريات من مرحلة الدوري، متأخرا بمركز واحد عن ريال مدريد الذي يتساوى معه في النقاط لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

واتسم ليفربول، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام سلسلة كارثية من الهزائم، بالشراسة منذ صفارة البداية، وحافظ على يقظة حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا قبل أن يُسجل ماك أليستر هدف التقدم في الدقيقة 61.

وأرسل دومينيك سوبوسلاي، الذي تألق طوال المباراة، ركلة حرة رائعة ارتقى لها اللاعب الأرجنتيني، أقصر رجل في الملعب، ليلعبها برأسه في المرمى مُشعلا حماس جماهير أنفيلد.

واحتفل ليفربول لفترة وجيزة بما اعتقدوا أنه ركلة جزاء في الشوط الأول عندما أطلق سوبوسلاي تسديدة لتصطدم الكرة بيد أوريلين تشواميني خارج منطقة الجزاء مباشرة، لكن الحكم لم يحتسبها ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه السادس عشر من أصل 16 مباراة هذا الموسم ليؤكد جدارته كمرشح مبكر للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-1 على باريس سان جيرمان حامل اللقب في الوقت الذي خطف فيه لويس دياز الأضواء بهدفين قبل أن يُطرد الثلاثاء.

وسجل الجناح الكولومبي هدفين قبل أن يُطرد بسبب التدخل العنيف ضد أشرف حكيمي في نهاية الشوط الأول.

وسيطر سان جيرمان، الذي قلص الفارق عبر جواو نيفيز، على الكرة بعد الاستراحة لكنه فشل في استغلال الاستحواذ بشكل كامل وتعرض لأول هزيمة في البطولة منذ إياب دور الثمانية الموسم الماضي أمام أستون فيلا.

وبهذه النتيجة حافظ بايرن على صدارة مرحلة الدوري المؤلفة من 36 فريقا برصيد 12 نقطة، بينما احتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.