رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"

ألمح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، إلى أنه يخطط للاعتزال "قريبا"، وتوقع أنه "ربما سيبكي" عندما يحين ذلك الوقت.

وتحدث مهاجم النصر السعودي والمنتخب البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما، والذي سجل 952 هدفا في مسيرته حتى الآن، عن نواياه للمستقبل في مقابلة مع برنامج بيرس مورغان "بلا قيود".

ولدى سؤاله عن موعد اعتزاله، أجاب رونالدو "قريبا. لكن أعتقد أنني سأكون مستعدا".

وأضاف: "سيكون الأمر غاية في الصعوبة بالتأكيد، هل سيكون صعبا؟ نعم، ربما سأبكي، نعم، أنا شخص منفتح، سيكون الأمر في غاية الصعوبة، نعم، أنا أعد العدة لمستقبلي منذ أن كان عمري 25 أو 26 أو 27 عاما، أنا أجهز لمستقبلي، لذا أعتقد أنني سأكون قادرا على تحمل هذا الضغط".

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الثانية في عام 2022، لكنه مازال يتابع نتائج فريقه السابق، خاصة وأن مواطنه روبن أموريم زميله السابق في المنتخب البرتغالي، هو من يدربهم.

وحقق رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات من قبل، مسيرة أسطورية في ملاعب كرة القدم وسجل 952 هدفا مع الأندية والمنتخب الوطني، من بينها سجل 102 هدفاً في 115 مع النصر.

وأثنى رونالدو على أموريم مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده، لكنه حذر الجماهير من توقع "المعجزات".

وأكد رونالدو "إنه يفعل ما بوسعه، ماذا سيفعل؟ المعجزات، المعجزات مستحيلة، نقول في البرتغال إن المعجزات تحدث فقط في فاطيما (مزار ديني شهير)، ولن يقوم هو بالمعجزات، لديهم لاعبون جيدون، لكن بعضهم لا يضع في اعتباره ما هو مانشستر يونايتد".

وختم رونالدو حديثه بالقول "مانشستر يونايتد مازال في قلبي. أنا أحب هذا النادي، لكن يجب أن نتحلى بالصدق مع النفس جميعا وننظر لأنفسنا ونقول ، هم ليسوا في مسار جيد، وفي حاجة إلى التغيير، لكن في رأيي الأمر لا يتعلق بالمدرب واللاعبين فقط".