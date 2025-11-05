إنريكي: منحنا بايرن ميونيخ هدايا كبيرة

A + A -

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان إن فريقه قدم "هدايا كبيرة" لبايرن ميونيخ في الهزيمة 2-1 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، لكنه أصر على أنه لا يبحث عن أعذار رغم الإصابات المتزايدة في تشكيلة حامل اللقب.

وتأخر باريس سان جرمان في الشوط الأول بنتيجة 2-صفر بعد ثنائية لويس دياز قبل أن يطرد الجناح الكولومبي بسبب تدخل خطير على أشرف حكيمي الذي خرج مصابا قبل الاستراحة، كما استبدل عثمان ديمبلي في وقت مبكر.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "علينا الانتظار حتى الغد بعد إجراء الفحوصات. إصابة عثمان لا علاقة لها بالإصابة السابقة. هذه هي كرة القدم. إنها رياضة قائمة على الالتحامات. كان اللاعب سيء الحظ، لكن هذه الأمور تحدث مثلما حدث مع (لاعب بايرن) جمال موسيالا (أمام باريس سان جرمان في كأس العالم للأندية في يوليو الماضي)".

وعانى باريس سان جرمان من الإصابات هذا الموسم مع غياب ديمبلي وديزيري دوي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وفابيان رويز.

ورغم أن لويس إنريكي أقر بأنه يحتاج إلى إدارة فريقه بشكل أفضل، فإنه لم يبحث عن أعذار.

وقال: "في الشوط الأول، كان المنافس الطرف الأفضل. صنعوا فرصا أكثر منا، قدمنا لهم بعض الهدايا الكبيرة. عندما تقدم هذا النوع من الهدايا للاعبين بهذا الشكل، فمن الطبيعي أن نخسر المباراة، بل كان من الممكن أن نتلقى المزيد من الأهداف".

وتحسن أداء باريس سان جرمان بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من ترجمة فترات طويلة من الاستحواذ إلى أهداف.

وقال لويس إنريكي: "قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني وكان بوسعنا التعادل في المباراة".

ورغم هذه الانتكاسة، قال المدرب إنه يبقى هادئا، مضيفا: "لا أتذكر أي مباراة هذا الموسم خضناها بصفوف مكتملة. علينا أن نتعامل مع ذلك. لا أبحث عن أعذار - إنها مسؤوليتنا أن نقدم أداء أفضل. أنا هادئ وأثق أننا سنستعيد لاعبينا ومستوانا.

لعبنا بعض المباريات الجيدة للغاية".

وبهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونيخ دوري الأبطال الذي يضم 36 فريقا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل باريس سان جرمان المركز الثالث بفارق 3 نقاط.