برشلونة يخطر يامال: سنقنن مشاركاتك.. وعليك قبول "دكة البدلاء"

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يدرس تقنين مشاركات نجمه الشاب لامين يامال بسبب عدم تماثله الشفاء بشكل كامل وإبقاءه على مقاعد البدلاء في الفترة المقبل حتى اكتمال جاهزيته، إذ يأمل النادي أن يتقبل اللاعب القرار من أجل الحفاظ عليه.

ويعاني يامال من إصابة في منطقة العانة خلال الأشهر الأخيرة، ورغم أنه أظهر تحسنًا في مستواه خلال مباراة إلتشي إذ سجل هدفًا في الفوز 3-1، ويعتقد الجهاز الفني لبرشلونة أنه يسير في الطريق الصحيح لاستعادة مستواه المعهود.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية: يدرك برشلونة جيدًا ما يجب فعله ليعود يامال إلى التألق، والخطوة الأولى هي تقنين مشاركاته، وقضاء وقت أطول على مقاعد البدلاء.

وقال هانزي فليك بعد المباراة أمام إلتشي: يجب إدارة إصابته بعناية. عليه أن يتدرب ويتلقى العلاج... لا أستطيع القول إن الإصابة انتهت، فهي تأتي وتذهب، ويجب أن يتعامل معها.

وسجل يامال هدفًا ولفت الأنظار ببعض المراوغات والركضات والمواجهات الفردية، لكنه لم يكن بعد في أفضل حالاته، وتم استبداله قبل نهاية اللقاء بقليل.

وأضاف التقرير: سبب استبداله أمام إلتشي هو أن برشلونة يدرك جيدًا أنه يجب أن يتم تدوير دقائق مشاركته حتى لا تتفاقم إصابته أو تؤثر عليه، وهو ما يعني أنه لن يشارك في جميع المباريات كاملة كما اعتاد سابقًا، إذ بدأ أساسيًا في 58 من أصل 62 مباراة بالموسم الماضي.

وزادت الصحيفة الإسباني: فليك مدرب برشلونة والجهاز الفني أوضحا للنجم الشاب أن استبداله وعدم إكماله المباريات جزء أساسي من علاجه، بل من أهم مراحله، ويجب الالتزام به وعليه أن يتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

واستبدل فليك لاعبه يامال في ثلاث من آخر أربع مباريات، إذ أكمل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد فقط، بينما خرج أمام جيرونا وأولمبياكوس وإلتشي، ومن المرجح أن يستمر هذا النمط في الأسابيع المقبلة.

لا يُتوقع منحه راحات من التدريبات مثلما حدث مع باو كوبارسي الأسبوع الماضي، لكن ذلك سيعتمد على تطور حالته ومدى شعوره بالألم.

ويدرس برشلونة تقليل نشاطات يامال العامة خارج الملعب لتوفير مزيد من الراحة الجسدية والنفسية.