living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يخطر يامال: سنقنن مشاركاتك.. وعليك قبول "دكة البدلاء"

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يدرس تقنين مشاركات نجمه الشاب لامين يامال بسبب عدم تماثله الشفاء بشكل كامل وإبقاءه على مقاعد البدلاء في الفترة المقبل حتى اكتمال جاهزيته، إذ يأمل النادي أن يتقبل اللاعب القرار من أجل الحفاظ عليه.

ويعاني يامال من إصابة في منطقة العانة خلال الأشهر الأخيرة، ورغم أنه أظهر تحسنًا في مستواه خلال مباراة إلتشي إذ سجل هدفًا في الفوز 3-1، ويعتقد الجهاز الفني لبرشلونة أنه يسير في الطريق الصحيح لاستعادة مستواه المعهود.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية: يدرك برشلونة جيدًا ما يجب فعله ليعود يامال إلى التألق، والخطوة الأولى هي تقنين مشاركاته، وقضاء وقت أطول على مقاعد البدلاء.

وقال هانزي فليك بعد المباراة أمام إلتشي: يجب إدارة إصابته بعناية. عليه أن يتدرب ويتلقى العلاج... لا أستطيع القول إن الإصابة انتهت، فهي تأتي وتذهب، ويجب أن يتعامل معها.

وسجل يامال هدفًا ولفت الأنظار ببعض المراوغات والركضات والمواجهات الفردية، لكنه لم يكن بعد في أفضل حالاته، وتم استبداله قبل نهاية اللقاء بقليل.

وأضاف التقرير: سبب استبداله أمام إلتشي هو أن برشلونة يدرك جيدًا أنه يجب أن يتم تدوير دقائق مشاركته حتى لا تتفاقم إصابته أو تؤثر عليه، وهو ما يعني أنه لن يشارك في جميع المباريات كاملة كما اعتاد سابقًا، إذ بدأ أساسيًا في 58 من أصل 62 مباراة بالموسم الماضي.

وزادت الصحيفة الإسباني: فليك مدرب برشلونة والجهاز الفني أوضحا للنجم الشاب أن استبداله وعدم إكماله المباريات جزء أساسي من علاجه، بل من أهم مراحله، ويجب الالتزام به وعليه أن يتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

واستبدل فليك لاعبه يامال في ثلاث من آخر أربع مباريات، إذ أكمل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد فقط، بينما خرج أمام جيرونا وأولمبياكوس وإلتشي، ومن المرجح أن يستمر هذا النمط في الأسابيع المقبلة.

 

لا يُتوقع منحه راحات من التدريبات مثلما حدث مع باو كوبارسي الأسبوع الماضي، لكن ذلك سيعتمد على تطور حالته ومدى شعوره بالألم.

 

ويدرس برشلونة تقليل نشاطات يامال العامة خارج الملعب لتوفير مزيد من الراحة الجسدية والنفسية.

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout