living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إحالة مهاجم منتخب فرنسا إلى المحكمة بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أحيل وسام بن يدر المهاجم السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في منطقة الألب ماريتيم بتهم "الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

 

وفُتح التحقيق بحق ابن الـ35 عاماً الذي دافع عن ألوان موناكو من 2019 حتى 2024 والذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية التركي، وشقيقه صبري الذي أُحيل أيضا للمثول أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في عام 2023 بعد اتهامات ينفيانها موجهة إليهما من شابتين التقيا بهما في حفلة.

 

ويحق للشقيقين استئناف قرار إحالتهما إلى المحكمة الجنائية، وقد استخدم وسام بن يدر هذا الحق وفق ما أفادت محاميته صوفيا كربعة، مشيرةً إلى أن موكلها "يطعن بشدة في التهم الموجهة إليه منذ بداية هذه الإجراءات".

 

وفي فرنسا، تتم إحالة البالغين المتهمين بجرائم يُعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاماً إلى المحكمة الجنائية التي تتألف من قضاة محترفين فقط، وبالتالي وافق قاضي التحقيق على توصية المدعي العام الذي طلب في نهاية مايو بمحاكمة الشقيقين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي مضيفاً تهمة محاولة الاغتصاب إلى وسام بن يدر.

 

وفي الآونة الأخيرة، تصدر اللاعب الدولي السابق الذي شارك مع منتخب "الديوك" في 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف عناوين الصحف بسبب مشاكله القانونية أكثر من مسيرته الكروية، ففي أوائل سبتمبر الماضي غُرّم بمبلغ 90 ألف يورو من قِبل محكمة نيس الجنائية بتهمة الإيذاء النفسي لزوجته المنفصل عنها بانتظار اتمام إجراءات الطلاق بينهما.

 

وبعد إدانته في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي عن الفترة التي أمضاها مع إشبيلية بين 2016 و2019، حوكم بن يدر في خريف 2024 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة وهو في حالة سُكر قبلها ببضعة أشهر، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ قبل استئناف الحكم.

 

وانتقل في أبريل إلى إيران لمحاولة إحياء مسيرته مع سباهان حيث التقى بفرنسيين آخرين مثل المدرب باتريس كارتيرون واللاعبين ستيفن نزونزي وأبوبكر كامارا، لكن هذه المغامرة لم تدم طويلاً، إذ وقع في أوائل سبتمبر عقدا مع ساكاريا سبور الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout