A + A -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض لتهديد بمسدس في شارع مزدحم في العاصمة لندن من وكيل أعمال بارز يعمل مع لاعب بمنتخب إنجلترا.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية أن لاعب كرة قدم في العشرينيات من عمره، لم يتم الكشف عن اسمه، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، تعرض للاستهداف أثناء سيره في شارع مزدحم في لندن مع صديق له.

وأضاف التقرير، تم إلقاء القبض على الوكيل، الذي يتمتع بشهرة مماثلة ويُقال إنه يمثل لاعبًا دوليًا في المنتخب الإنجليزي، "الشهر الماضي للاشتباه في استخدامه السلاح الناري بقصد إثارة الخوف أو العنف"، قبل أن يُفرج عنه.

وقعت الحادثة في السادس من سبتمبر الماضي، حيث تم استدعاء الشرطة الساعة 11:14 مساءً من ذلك اليوم، ولكن لم يصب أحد بأذى.

ويخضع وكيل اللاعبين، الذي ورد أن الشرطة زارته في منزله بعد يومين، للتحقيق أيضًا بتهمة ابتزاز صديق اللاعب وتوجيه تهديدات له، على الرغم من أنه لم تُوجه إليه أي تهمة بعد.

وأُفرج عن المشتبه به بكفالة في التاسع من سبتمبر، لكن وفقًا لشروط الكفالة، يزعم التقرير أنه يجب عليه عدم الاتصال باللاعب، كما منعته الشرطة من السفر إلى ملعب تدريب نادي اللاعب.

وافق قاضٍ في محكمة الصلح بأكتوبر على تعديل الكفالة، مما سمح للوكيل بالسفر في رحلات خارجية محجوزة مسبقًا، لكن عليه إعادة جواز سفره إلى الشرطة عند عودته.

أكدت شرطة العاصمة لصحيفة "ذا صن" أنها تُجري تحقيقًا في الحادث.

وصرح مصدر للصحيفة: لقد كان هذا حادثًا مرعبًا، وقد أحدث صدمة في عالم كرة القدم. كان اللاعب في حالة صدمة، وهذا أمر مفهوم، أن تتلقى تهديدات بمسدس أمر صادم.