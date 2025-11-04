دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز في مواجهات عربية صعبة

A + A -

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أجريت الإثنين، عن صدامات عربية قوية.

ووقع الأهلي المصري البطل القياسي للبطولة في مجموعة واحدة مع فريقين عربيين، بينما يخوض بيراميدز المصري حامل اللقب مواجهة مغربية صعبة.

وبموجب القرعة، سيلعب الأهلي إلى جوار الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، أما بيراميدز فيتنافس في نفس المجموعة مع نهضة بركان المغربي.

كما سيتواجه مولودية الجزائر مع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز ونهضة بركان وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

المجموعة الثانية: الأهلي ويانغ أفريكانز التنزاني والجيش الملكي وشبيبة القبائل.

المجموعة الثالثة: المولودية مع الهلال وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنغولي واستاد مالي.