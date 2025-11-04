living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة لـ"أنفيلد".. "الليلة الكابوس" تطارد مبابي أمام ليفربول

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أقل من عام على ليلة كابوسية، يعود الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، إلى ملعب "أنفيلد" في ليفربول، لتأكيد عودته القوية إلى أعلى المستويات ومحو فترة الشكوك نهائيا.

شكلت تلك المواجهة إخفاقا وهزيمة بهدفين نظيفين، و"انهيارا" عرف المهاجم كيف يتجاوزه ببراعة.

 

وكان مبابي يُنظر إليه حينها على أنه المنقذ لريال مدريد خلال مروه بأزمة، بعد 3 هزائم في 5 مباريات في نهاية نوفمبر 2024، لكنه فشل في إحداث الفارق وإعادة فريقه إلى المباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، لا سيما بعد إهداره ركلة جزاء، مما أدخله في أزمة ثقة غير مسبوقة.

 

تلا ذلك خسارة جديدة في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو 1-2 مطلع ديسمبر، بدا أنها لعبت دورا كبيرا في التحول اللافت لنجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق، فاستعاد سرعته وشهيته التهديفية عقب مراجعة ذاتية عميقة.

 

أقر قائد منتخب فرنسا بأنه "وصل إلى القاع" نتيجة الضغط المحيط والقضايا البعيدة عن الرياضة، قبل أن تحدث لديه نقلة ذهنية ضرورية لإطلاق مسيرته فعليا مع الفريق الملكي.

 

وقال مبابي في مؤتمر صحفي: "غيرت عقليتي، لأنني قلت لنفسي إنه لا يمكنني أن أقدم ما هو أسوأ، بل فقط الأفضل، وأنه يجب أن أثبت أنني لاعب عالي الجودة ويمكنني مساعدة هذا الفريق. كنت أعلم أنني قادر على قلب الوضع، وقد فعلت ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنني كنت أفكر كثيرا داخل الملعب. وعندما تفكر كثيرا، لا تلعب بطريقتك. قلت لنفسي إنه يجب أن أبذل المزيد، وأن الوقت قد حان لتغيير الوضع، لأنني لم آت إلى مدريد لألعب بشكل سيئ".

 

ويقدم مبابي أفضل بداية موسم في مسيرته من حيث الأرقام، إذ سجل 18 هدفا في 14 مباراة في "الليغا" ودوري الأبطال، وتألق في المواجهات الكبرى، لا سيما الكلاسيكو أمام برشلونة، وهو يعيش أفضل حالاته منذ خيبة مونديال الأندية في الولايات المتحدة، إذ خسر 0-4 في نصف النهائي أمام فريقه السابق باريس سان جرمان.

 

ولم يسبق لأي لاعب في ريال مدريد أن حقق انطلاقة أفضل، حتى مواطنه كريم بنزيمة عندما توج بالكرة الذهبية عام 2022، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2015 (20 هدفا في أول 11 مباراة في الليغا).

 

كما أصبح المهاجم الفرنسي أول لاعب من فريق العاصمة منذ كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي احتفل بها الجمعة في ملعب "سانتياغو برنابيو"، مما عزز المقارنات مع مثله الأعلى، الذي كانت صوره تملأ غرفة طفولته في بوندي بضواحي باريس.

 

قال ابن الـ26 عاما في مقابلة مع صحيفة "ماركا": "كريستيانو هو المرجع هنا في مدريد، هو الرقم واحد. أنا قدمت سنة جيدة بالكاد. هو فعل ذلك على مدى 9 سنوات. عليّ أن أنتظر كثيرا قبل أن يقارنني الناس به فعليا".

 

لكن تألقا جديدا، الثلاثاء في "أنفيلد"، قد يتيح له تأكيد انتمائه إلى تلك الفئة، ومواصلة طريقه نحو تحقيق هدفيه الكبيرين: الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، أخيرا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout