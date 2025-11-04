living cost indicators
سخرية محرز وجدل عالمي.. ركلة جزاء "وهمية" لكريستيانو رونالدو

4
NOVEMBER
2025
وجه النجم الجزائري رياض محرز، ونجوم آخرين في الدوري السعودي، سخرية حادة، من احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل، لنادي النصر السعودي، في وقت قاتل من مباراته أمام الفيحاء مساء السبت.

وبينما كان النصر في طريقه لأول تعثر في الدوري أمام الفيحاء، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لزملاء كريستيانو رونالدو في الدقيقة 101 من القاء، أي بعد 11 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي.

 

وانبرى رونالدو لركلة الجزاء بنجاح، ليحقق الفوز لفريقه بنتيجة 2-1، ويحافظ على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن التعاون، و4 نقاط عن الغريم، الهلال.

 

ركلة الجزاء التي جاءت نتيجة التحام هوائي بين مدافع الفيحاء ولاعب النصر، احتسبت بسبب لمسة يد على لاعب الفيحاء أثناء نزول الكرة من الهواء، إلا أن جميع الإعادات لم تؤكد هذا الأمر، وهو ما أثار غضب العديد من جماهير الفرق المنافسة للنصر.

 

سخرية النجوم

 

نجوم الدوري السعودي لم يترددوا في السخرية من القرار، في تلميحات إلى أن هناك شيء من الانحياز لرونالدو، من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي الذي فشل في تحقيقه في الموسمين الماضيين.

 

وكان من أوائل الساخرين، نجم الأهلي رياض محرز، الذي وضع تعبيرات ضاحكة ولقطة ضربة الجزاء.

 

ومثله فعل التركي مريح دميرال، مدافع الأهلي، وكذلك نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، زميل رونالدو في المنتخب.

 

وعلق جناح نادي الهلال، البرازيلي مالكوم، بعبارة "ركلة جزاء سوبر" مع وجوه ضاحكة للسخرية من القرار.

 

غضب على القرار

 

أما الجمهور فأبدى امتعاضه من ركلة جزاء اعتبرها "وهمية"، حيث كتب أحد المشجعين: "بناء على ماذا تحتسب ركله الجزاء؟ هل المقصد لمسة اليد أم احتكاك اللاعب؟.. قد يكون هناك قوانين جديدة لا نعرفها".

 

أما المدير الرياضي لنادي الفيحاء، فهد الأنصاري، فقال: " الحكم محمد الهويش أخبرني انه لم يحتسب ضربة الجزاء بناء على لمسة اليد.. محمد الهويش حولنا إلى لعبة كرة السلة".

 

وأضاف: "مستحيل.. مستحيل أن تكون هذه ركلة جزاء صحيحة لمصلحة النصر".

Skynews
{{article.title}}
