المهمة المستحيلة.. برشلونة يخطط للتوقيع مع بديل ليفاندوفسكي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد، أن نادي برشلونة الإسباني يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن العقد الذي يربط كين مع بايرن ميونيخ حتى يونيو 2027، يتضمن بندا يسمح له بالمغادرة في صيف 2026، مقابل 65 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن اتصالات أولية جرت بين ممثلي اللاعب والنادي الكتالوني، في ظل رغبة برشلونة في تكرار صفقة مماثلة لصفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى الفريق من بايرن وحقق نجاحا كبيرا في بدايته.

ولكن من جهتها، وصفت الصحف الألمانية الصفقة "بالمستحيلة"، بسبب استقرار كين مع بايرن، وانسجامه الكبير مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد لخلافة ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وسط توجه بعدم تجديده بسبب تقدمه في العمر (37 عاما).

ويحصل كين على راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو مع بايرن ميونخ، وهو مبلغ ترى إدارة برشلونة أنه قابل للتحمل في حال رحيل ليفاندوفسكي.

ويحظى النجم الإنجليزي أيضا باهتمام من أندية سعودية، إضافة إلى ناديه السابق توتنهام الذي يسعى لاستعادة هدافه التاريخي.