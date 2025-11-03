living cost indicators
مانشستر سيتي يتقدم لوصافة البريمرليغ بفوزه على بورنموث

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة العريقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه بورنموث، الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وعلى ملعب الاتحاد، بادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعا بواسطة تايلور دامز في الدقيقة 25.

 

ولم يهنأ بورنموث بتعادله كثيرا، بعدما عاد هالاند لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، ليعزز تواجده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا في 10 لقاءات.

 

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليؤمن حصول فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على النقاط الثلاث.

 

ويأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب يوم الأربعاء المقبل مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي تعرض لخسارة مباغتة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بعدما حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

 

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي نال خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

Skynews
