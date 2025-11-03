living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يستعيد توازنه بثلاثية في شباك إلتشي

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حقق برشلونة، الأحد، الفوز على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر.

 

وقادت أهداف لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد برشلونة، حامل لقب الدوري، لضمان نقاط المباراة الثلاث، ليصل رصيده إلى 25 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الريال.

 

وفي محاولة للتعافي بعد خسارته 2-1 أمام غريمه الأزلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، لم يهدر برشلونة أي وقت في تأكيد هيمنته على ملعب مونتجويك الأولمبي.

 

واستغل الفريق هفوتين دفاعيتين من جانب إلتشي في الدقائق الأولى، ليتقدم بهدفين عن طريق يامال وتوريس في الدقيقتين التاسعة والحادية عشرة.

وجاء الهدف الأول حين اعترض أليخاندرو بالدي تمريرة خاطئة، وانطلق الظهير الأيسر للأمام، ولعب تمريرة متقنة إلى يامال الذي أظهر هدوءا استثنائيا، ليتوغل ويطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

 

وكان هذا الهدف الأول ليامال في الدوري الإسباني منذ 31 أغسطس، وهو ما شكل دفعة معنوية كبيرة بعد أسابيع من المعاناة من إصابة في أعلى الفخذ.

 

وبعد دقيقتين فقط، انزلق أدريا بيدروسا الظهير الأيمن لفريق إلتشي أثناء محاولته السيطرة على الكرة في نصف ملعب فريقه، واستغل فيرمين لوبيز الخطأ لينقض على الكرة ويرسل عرضية منخفضة إلى منطقة الست ياردات، حيث كان توريس حاضرا ليحول الكرة إلى الشباك، مضاعفا تقدم برشلونة.

 

وقلص رافا مير الفارق من هجمة مرتدة سريعة قبل الاستراحة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 55 عندما سدد كرة قوية من زاوية ضيقة ارتدت من العارضة.

 

لكن آمال الفريق الزائر في العودة تحطمت في الدقيقة 61، عندما عزز راشفورد تقدم أصحاب الأرض بإنهاء رائع لهجمة من داخل منطقة الجزاء.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout