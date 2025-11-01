living cost indicators
غوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش

1
NOVEMBER
2025
أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته برؤية نجمه المصري الدولي عمر مرموش يعود للتسجيل مجددًا، بعد أن أحرز هدفه الأول هذا الموسم خلال الفوز 3-1 على سوانزي سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن غوارديولا قوله: أنا سعيد من أجل عمر، لأن المهاجمين يحتاجون إلى التسجيل، وهذا الهدف مهم جدًا لثقته بنفسه، لقد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وبالطبع يمكنه اللعب في نفس مركز إيرلينغ هالاند.

 

وأضاف: إيرلينغ لاعب مهم، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى كليهما، وعودة عمر أمر رائع جدًا.

وأشار المدرب الإسباني: لدينا لاعبون يجيدون التمرير بشكل مذهل مثل فيل فودين وريان شرقي ونيكو غونزاليس الذي يتحسن يومًا بعد يوم، لقد أصبح الآن عنصرًا أساسيًا بالنسبة لنا، لكن الجميع قدم أداءً جيدًا، سواء الذين بدأوا المباراة أو من شاركوا من دكة البدلاء مثل جون ويوشكو وفيل، جميعهم كانوا رائعين.

 

كما أشاد غوارديولا بأداء سوانزي الذي ظل في دائرة المنافسة حتى الوقت بدل الضائع، موضحا “بدأوا المباراة بشكل رائع، اعتقد أننا بدأنا بإيقاع جيد للغاية، لم نلعب بشكل باهت، لكنهم كانوا أفضل قليلًا”.

 

وتابع: في هذه البطولات، الفريق صاحب الأرض عادةً ما يبدأ بحماس كبير، وكانوا يستحقون هدفهم، لقد قدموا أداءً مميزًا فعلًا. لكن بعد مرور 20 أو 25 دقيقة، سيطرنا على المباراة، بدأنا نصل ونصنع الفرص.

 

وأشار: في الشوط الثاني، كنت منبهرًا حقًا بطريقة لعبنا أمام فريق يدافع بعشرة لاعبين، الجميع كان في المكان المناسب ويتحرك في اللحظة المناسبة. الشوط الثاني كان جيدًا جدًا، صنعنا العديد من الفرص.

 

وختم غوارديولا حديثه، قائلًا :لا أعلم عدد الفرص التي أتيحت لنا، لكني سعيد جدًا بالمباراة، لأنني أعلم مدى صعوبتها خارج ملعبنا، والآن نحن في دور الثمانية.

