"أحمق وغبي".. ماريسكا يستشيط غضباً من ديلاب"

أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن غضبه لحصول ليام ديلاب على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها تشيلسي على وولفرهامبتون 4-3، الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث كانت هذه هي البطاقة الحمراء الخامسة للفريق في آخر تسع مباريات.

وحصل ديلاب، الذي شارك كبديل بعد شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته لمدة شهرين عن الملاعب، على البطاقة الصفراء بعدما دفع يرسون موسكيرا في الدقيقة 79، بعدها بسبع دقائق ارتكب خطأ بحق إيمانويل أجبادو ليحصل على البطاقة الحمراء.

وقال ماريسكا للصحفيين: بالتأكيد، اليوم أيضا حصلنا على بطاقة حمراء غبية وكان هذا غير ضروري على الإطلاق.

ولدى سؤاله عما إذا كانت البطاقة الحمراء مستحقة، قال المدير الفني: نعم بالتأكيد. خطأ أحمق.

وقال ماريسكا إنه أمر محرج أن يحصل ديلاب على بطاقة حمراء بهذه الطريقة.

وأضاف: لأنها ثاني بطاقة صفراء في سبع دقائق. واعتقد أنه كان بإمكاننا تفادي الحصول على البطاقتين.

وأكد: بعد حصوله على البطاقة الصفراء، قلت له أن يبقى هادئا أربع أو خمس دقائق. ولكن ليام، عندما يكون داخل الملعب، يلعب اللعبة كما يراها، ويجد صعوبة في الوعي والاستماع لمن حوله.

وكان ماريسكا قال إنه لا ينوي معاقبة أي لاعب ينال بطاقة حمراء.

وأكد: لدي أربعة أبناء، وعندما يفعلون شيئا خطأ، لا أعاقبهم. أحاول تعليمهم القيام بالشيء الصحيح، وأحاول أن أفعل نفس الشيء مع اللاعبين أيضا.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقي مع توتنهام، السبت.