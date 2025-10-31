living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوفنتوس يعين سباليتي مدرباً حتى نهاية الموسم

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عاد لوتشيانو سباليتي إلى كرة القدم يوم الخميس بعد أن تعاقد معه نادي يوفنتوس ليحل محل إيغور تودور الذي تمت إقالته مؤخراً.

 

ومنح يوفنتوس سباليتي مهلة حتى نهاية الموسم على أمل أن يتمكن المدرب البالغ من العمر 66 عامًا من ضمان تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يمتد عقده حتى 30 يونيو من العام المقبل.

 

وإذا حقق سباليتي هذا الهدف، فسيحصل على مزيد من الوقت لمساعدة يوفنتوس على العودة إلى قمة الدوري الإيطالي بعد أن تجاوزه منافسوه إنتر ميلان ونابولي في المواسم الأخيرة.

وكان سباليتي هو الرجل الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي التاريخي في عام 2023، وكان أحد أكثر المدربين تأثيرًا في البلاد على مدار العقدين الماضيين، إذ حقق نتائج فاقت التوقعات في روما وإنتر ميلان. وأدى نجاحه في نابولي إلى قيامه بوشم الشعار على ذراعه وإعلانه أنه لن يدرب أي نادٍ آخر في إيطاليا بعد إنهاء انتظار دام 33 عامًا للفوز بالدوري الإيطالي.

 

وانتهت فترة تدريب سباليتي لإيطاليا بخزي في يونيو بعد دفاع كارثي عن اللقب في يورو 2024 وهزيمة ساحقة على يد النرويج في المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم 2026. ويجد يوفنتوس نفسه في مفترق طرق بعد سنوات سادت فيها النتائج المتواضعة على أرض الملعب.

 

وسيتولى سباليتي مسؤولية النادي الذي سجل خسائر بقيمة 58 مليون يورو الموسم الماضي، منذ استقالة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في نهاية عام 2022، والتي مهدت لفضيحة مالية كلفت يوفنتوس خصم 10 نقاط في العام التالي.

 

وتلقى الرئيس السابق أندريا أنييلي بعد ذلك عقوبتين قاسيتين من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة.

 

وكان فوز يوفنتوس 3-1 على أودينيزي يوم الأربعاء هو أول فوز له منذ منتصف سبتمبر، ويحتل يوفنتوس المركز السابع في الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط عن المتصدرين نابولي وروما.

 

وستكون المباراة الأولى لسباليتي مع كريمونيزي، الذي صعد من الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنه يتأخر بنقطة واحدة ومركز واحد عن منافسه.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout