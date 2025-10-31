living cost indicators
الدوري الأميركي.. سون ثاني أعلى لاعب أجراً بعد ميسي

31
OCTOBER
2025
يتصدر سون هيونغ مين، مهاجم فريق لوس أنجلوس الأميركي لكرة القدم، قائمة أغلى صفقات الصيف في الدوري الأميركي، براتب يبلغ 10 ملايين و368 ألفا و750 دولاراً وتعويض إجمالي قدره 11 مليونا و152 ألفا و852 دولاراً، ليصبح بذلك ثاني أعلى لاعب أجرا بعد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي.

 

وانضم سون للوس أنجلوس إف سي بعد أن قضى أكثر من عقد من الزمن مع توتنهام، وسجل تسعة أهداف في عشر مباريات بالدوري الأميركي.

 

ويحصل ميسي على راتب يبلغ 12 مليون دولار مع تعويض إجمالي يصل إلى 20 مليونا و446 ألفا و667 دولارا من نادي إنتر ميامي.

 

وتشمل هذه الأرقام ما يحصل عليه ميسي بموجب عقده الأولي في الدوري الأميركي الممتد حتى موسم 2025، بما في ذلك أي مكافآت تسويقية أو رسوم وكيل، لكنها لا تتضمن أي اتفاقيات إضافية مع النادي أو شركاته التابعة، أو أي مكافآت أداء.

 

وأعلن ميامي الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق مع ميسي لتمديد تعاقده حتى 2028.

 

ويحصل رودريغو دي بول، زميل ميسي الجديد في إنتر ميامي، على 1.5 مليون دولار ومع تعويض يبلغ مليوناً و619 ألفا و320 دولاراً.

خلال فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الأميركي لكرة القدم، كان هناك العديد من الصفقات البارزة، من بينها هيرفينج تشاكي لوزانو (سان دييجو) – 6 ملايين دولار / و7 ملايين و633 ألفا و333 دولارا تعويضا إجماليا، وجوناثان بامبا (شيكاغو) 5 ملايين دولار / و5 ملايين و581 ألفا و806 دولارات، ونيكو فيرنانديز (نيويورك سيتي) 3.65 مليون دولارو كريستوفر فيلده (بورتلاند) – 2.28 مليون دولار / و3 ملايين و27 ألف دولار، وويلفريد زها (شارلوت) – 2 مليون و666 ألفا و667 دولارا / و2 مليون و751 ألفا و667 دولارا.

 

وجوردجي ميهايلوفيتش (تورونتو) – 2 مليون و158 ألفا و335 دولارا / 2 مليون و278 ألفا و335 دولارا، وباكستن آرونسون (كولورادو) – 2 مليون دولار / و2 مليون و228 ألفا و063 دولارا، ووسام أبو علي (كولومبوس) – 1.8 مليون دولار / 2 مليون و157 ألفا و375 دولارا، وإيفان خايمي (مونتريال) – 1.8 مليون دولار / مليون و991 ألفا و200 دولار، ومات تيرنر (نيو إنجلاند، حارس مرمى) – مليون و776 ألفا و136 دولارا / ومليون و942 ألفا و886 دولارا، وتوماس مولر (فانكوفر) – مليون و284 ألفا و456 دولارا / ومليون و436 ألفا و956 دولارا.

 

وتشمل الأرقام الأولى الراتب السنوي، بينما تعكس الأرقام الثانية ، التعويض الإجمالي بما في ذلك المكافآت والعوامل الأخرى.

العربية
