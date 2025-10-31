يامال يهرب إلى إيطاليا مع فتاة "غامضة" عقب خسارة الكلاسيكو

A + A -

هرب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني إلى إحدى المدن الإيطالية للسهر والاحتفال رفقة فتاة "غامضة" وذلك مباشرة عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويواصل نجم برشلونة الشاب (18 عاماً) خطف الأضواء منذ حفل عيد ميلاده شهر يوليو الماضي، إذ بات مادة دسمة لوسائل الإعلام بسبب حياته الخاصة خارج الملعب، وكذلك ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي بدأت حضور مباريات اللاعب بشكل رسمي في المدرجات.

وكشف الصحفي الاستقصائي جوردي مارتن يوم الخميس أن اللاعب الشاب سافر إلى إيطاليا عقب خسارة الكلاسيكو التي جعلت فريقه يتراجع عن المتصدر ريال مدريد بفارق 5 نقاط، وأضاف عبر حسابه الرسمي على "إكس": لدي تفاصيل رحلة لامين يامال السريعة إلى إيطاليا رفقة فتاة غير نيكي نيكول، بينما يحاول نادي برشلونة إخفاء هذه المعلومات حتى لا يزيد الضغط على نجمه الصغير الذي ظهر بشكل سيء أمام ريال مدريد ولم يجد حلاً لذلك سوى الهروب والاحتفال في دولة أخرى رفقة شابة.

وأثار لامين يامال الجدل قبل مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد بعدما اتهم الأخير بـ"السرقة" ما جعل جماهير الأبيض تستقبله بشكل عدواني في المباراة الأخيرة، وكذلك اشتبك مع لاعبي أصحاب الأرض مثل داني كارفخال والحارس ثيبو كورتوا والذين طالبوه بـ"الصمت" عقب خسارة المباراة وظهوره بشكل سيء للغاية.