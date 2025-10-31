الجمعة.. مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

A + A -

يتسلم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الحذاء الذهبي عن موسم 2024-2025، وذلك يوم الجمعة في مدريد، وهي الجائزة التي تكرمه كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي.

وضمنت أهداف مبابي الـ 31 في الدوري صدارة ترتيب الهدافين متفوقا على السويدي فيكتور غيوكيريس، لاعب سبورتنغ لشبونة السابق وأرسنال الحالي، ومحمد صلاح "ليفربول".

وسيقام حفل التكريم في المنصة الرئاسية بملعب "سانتياغو برنابيو" في الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وتقدم الجائزة من وكالة "إي إس إم" (وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية)، التي تمثلها صحيفة "ماركا" في إسبانيا.

وبفضل أهدافه الـ 31، في موسم 2024-2025، حصل مهاجم ريال مدريد، على 62 نقطة، وسجل غيوكيريس أهداف أكثر في الدوري البرتغالي (39 هدفا)، لكن مع معامل تصحيح قدره 1.5 نقطة لكل هدف بحسب قوة وتصنيف الدوري، فقد احتل المركز الثاني متقدما بنصف نقطة عن صلاح، الذي وصل إلى 58 نقطة برصيد 29 هدفا.