"يعتقد أنه غوارديولا".. بوادر انقلاب في غرفة ملابس ريال مدريد ضد ألونسو

31
OCTOBER
2025
أفاد موقع "ذا أثلتيك"، يوم الأربعاء، أن هناك صدعا داخل ريال مدريد بسبب تصرفات المدرب تشابي ألونسو مع اللاعبين، حتى إن أحد المقربين من النجوم قال إن بعض النجوم سخروا منه بعبارة "يعتقد أنه بيب غوارديولا".

وبحسب التقرير، فإن نجوم ريال مدريد مصابون بالإحباط بسبب النظام التدريبي الصارم الذي يتبعه المدرب الإسباني، مما أدى إلى وجود خلاف بين عدة لاعبين ومدربهم الجديد الذي تولى المسؤولية خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووصلت التوترات إلى درجة عالية خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 2-1 على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد، عندما اشتبك فينيسيوس جونيور وألونسو بعد استبدال البرازيلي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما اعتذر، يوم الأربعاء.

ووفقا لـ "ذا أثلتيك" فإن فينيسيوس ليس اللاعب الوحيد الذي يشكك في أساليب مدرب ريال مدريد.

يذكر أن تشابي ألونسو قام بتغيير العديد من "العادات السيئة" في الفريق بعد توليه المسؤولية – حسب التقارير الإعلامية، بعدما اعتاد اللاعبون على طريقة كارلو أنشيلوتي والذي كان قريبا من اللاعبين.

بينما وضع ألونسو قواعد جديدة، وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد والتفاني في التدريبات وحذر الفريق من أنه لا يوجد لاعب له مكانة مضمونة في التشكيلة الأساسية.

ومع ذلك، يعتقد أن مثل هذه التغييرات إلى جانب أسلوب لعب تشابي ألونسو، تركت بعض نجوم ريال مدريد محبطين، وقال موقع "ذا أثلتيك": نقل شخص مقرب من أحد اللاعبين أن تشابي ألونسو "يعتقد أنه بيب غوارديولا، لكنه في الوقت الحالي مجرد تشابي".

وزاد الشخص المقرب من لاعب ريال مدريد: بعضهم فاز بالكثير من الألقاب دون اضطرارهم للقيام بالأشياء التي فرضت عليهم من قبل ألونسو، واشتكوا من أسلوبه، وهذا ليس سرا، فقد ظهرت بعض الحالات للعلن، إنه أمر طبيعي، خاصة مع أولئك الذين لا يمكن المساس بهم.

يذكر أن ألونسو أيضا اضطر إلى اتخاذ إجراءات لوقف التسريبات من غرفة الملابس، مثلما كان يحدث مع أنشيلوتي، إذ غير المدرب الإسباني الأمر وقيد وصول عائلات اللاعبين وتواجد أصدقائهم حول ملعب التدريب.

العربية
Copyright tayyar.org 2002 2025.
About Us Privacy policy Site map
