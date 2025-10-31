ريال مدريد يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي

A + A -

يسعى ريال مدريد للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعدما قال النادي يوم الأربعاء إن المحكمة الإقليمية في مدريد رفضت طعونا مقدمة من اليويفا والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي.

وكان ريال مدريد واحدًا من 12 ناديًا أوروبيًا دعموا إطلاق دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 لكن الفكرة انهارت بعد ضغوط جماهيرية وحكومية قوية.

وتصدى "يويفا" أيضا لإطلاق البطولة، لكن محكمة العدل الأوروبية قالت في ديسمبر كانون الأول 2023 إن اليويفا والاتحاد الدولي للعبة "فيفا" انتهكا قوانين الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك.

وفي العام الماضي، أمر قاض إسباني الفيفا واليويفا بوقف معارضتهما للبطولة، إذ قضى بأنهما يمارسان سلوكا مناهضا للمنافسة ويستغلان وضعهما المهيمن.

وقال ريال مدريد في بيان: يرحب ريال مدريد بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض الطعون المقدمة من اليويفا والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني، مؤكدا أن اليويفا ارتكب، في قضية

دوري السوبر، انتهاكا كبيرا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي مسيئا استغلال وضعه المهيمن، وهو ما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية.