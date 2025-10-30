living cost indicators
مقابل 14 مليوناً.. لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا من أجل نيكول

30
OCTOBER
2025
أكمل لامين يامال، نجم برشلونة، شراء منزله الجديد من جيرارد بيكيه وشاكيرا، يوم الاثنين، الواقع في سيوتات دياغونال، وهي منطقة سكنية راقية، وذلك مقابل 14 مليون يورو، حتى يستقر فيه مع صديقته المغنية الأرجنتينية نيكول.

وظل القصر فارغا منذ أن أنهى جيرارد بيكيه علاقته العاطفية بشاكيرا، المغنية الشهيرة، في 2022 والتي حزمت حقائبها إلى ميامي الأميركية.

ويتكون القصر من منزلين، أحدهما تبلغ مساحته 869 مترا مربعا والآخر 371 مترا مربعا، الذي كان منزلا لعائلة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، لأكثر من 10 سنوات.

 

وأفادت صحيفة "سبورت" أن لامين يامال، 18 عاما، سيسكن في القصر مع المغنية الأرجنتينية نيكول، وسيكون المنزل الثاني لصديقه وابن عمه.

 

ويتميز القصر الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4 آلاف متر مربع بهندسة معمارية حديثة وبسيطة، ونوافذ كبير ومسبح داخلي وخارجي وصالة ألعاب رياضية ومكتبة واستديو تسجيل استخدمته المغنية الكولومبية شاكيرا في عدة مناسبات، وربما يكون ذلك مفيدا لنيكي نيكول.

 

كما سيتم تجديد المنزل للتكيف مع احتياجات لامين يامال، تتضمن الخطة تركيب صالة ألعاب رياضية وغرفة علاج طبيعي ونظام أمان متطور يضمن الخصوصية، أيضا ملعب لكرة القدم وآخر للتنس.

العربية
