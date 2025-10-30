ألكاراز بعد الخروج من "ماسترز" باريس: لم أستطع "الشعور" بالكرة

A + A -

كشف المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز إنه لم يستطع الشعور بالكرة بشكل طبيعي بعد هزيمته المفاجئة 4-6 و6-3 و6-4 في مباراته الافتتاحية في بطولة باريس ماسترز يوم الثلاثاء أمام البريطاني كاميرون نوري المصنف 31.

وفشل بطل الغراند سلام 6 مرات في الفوز ببطولة باريس ماسترز في خمس محاولات، ويواجه الآن خسارة صدارته للتصنيف العالمي إذا فاز منافسه يانيك سينر بالبطولة.

وبعد 3 أسابيع من الغياب عن المنافسات الرسمية بسبب إصابة في الكاحل أجبرته على التغيب عن بطولة شنغهاي الماسترز، قال ألكاراز إنه جاء إلى البطولة في باريس في حالة بدنية جيدة.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: تدربت كثيرًا هنا، وكنت أشعر بشعور رائع، وأشعر بشعور مذهل، وأتحرك على الملعب، وأضرب الكرة. لكن اليوم، حتى في المجموعة الأولى التي فزت بها، شعرت أنني أستطيع أن أفعل أكثر مما فعلت. حاولت في المجموعة الثانية أن أكون أفضل، لكن كان العكس تمامًا. شعرت أنني أسوأ.

تمامًا كما حدث خلال فوزه ببطولة رولان غاروس في وقت سابق من الموسم، تعرض ألكاراز لانهيار خطير في منتصف المباراة، لكنه لم يتمكن هذه المرة من الخروج من المأزق في العاصمة الفرنسية.

وأبان ”لم أشعر أنني بخير اليوم. ارتكبت الكثير من الأخطاء... لم أشعر بأي شيء على الإطلاق، أنا محبط جدًا من مستواي اليوم، وهذا هو الحال"

وقال ألكاراز: يجب أن أشيد بكام أيضاً، لأنني أعتقد أنه لم يسمح لي بالبقاء أو العودة إلى المباراة، لقد لعب نوري مباراة تنس رائعة حقا.

نوري المتقلب ارتقى إلى مستوى المناسبة في الملعب المركزي الذي يتسع لـ17 ألفاً و500 متفرج في لا ديفانس أرينا "إنه فوز خاص للغاية بالفوز على اللاعب الأكثر ثقة في العالم في الوقت الحالي، قلت لنفسي قبل المباراة، حتى لو وصلت إلى سيناريو الفوز، لن أخاف من الفوز. وظللت وفياً لذلك".

وكشف نوري أنه سرعان ما تخلص من أي أفكار حول قيام ألكاراز بفعل مماثل لما فعله في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ضد سينر في يونيو، عندما أنقذ نقاط البطولة ليحقق فوزًا معجزيًا "أتذكر عندما لعبت ضده في ريو في عام 2023، وكنت متقدماً 40-30 في إرسال المباراة، أتذكر أنني ضربت الكرة في منطقة التقاء الخطوط وقلت حسناً، سأضرب الكرة في المنطقة نفسها مرة أخرى، تمكنت من ضرب الكرة في المكان المحدد وأخطأ هو في إرجاعها. كانت لحظة رائعة“.