عقب خروج فريق آينتراخت فرانكفورت من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، طالب أكسيل هيلمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإشرافي للنادي، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في الأدوار الأولى من المسابقة.

وقال هيلمان عقب خسارة فرانكفورت 2-4 بركلات الترجيح أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء: أؤيد كل ما يمكن التأكد منه بشكل واضح ودقيق. علينا استخدام تقنية حكم الفيديو (فار) لاتخاذ قرارات دقيقة وموضوعية. هذا ما يجب فعله.

ويعتقد فرانكفورت أن هدف التعادل الذي سجله جوليان براندت في الدقيقة 48 كان ينبغي عدم احتسابه لأن ماكسيميليان بيير كان متسللا.

وقال هيلمان :" تحدثت مع الحكم عقب المباراة. ونظر للمشهد، وقال نعم كان هناك حالة تسلل. ولكن لم يكن بإمكانك رؤية ذلك".

وأضاف دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت :" إنه مجرد تسلل أمام المرمى. ولكن يجب أن تكون صريحا كان من الصعب على حكم الراية رؤية هذا".

وبسبب مشاركة أندية هواة في الكأس، خاصة في أول دورين، يتم استخدام فقط بداية من دور الـ16.