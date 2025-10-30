living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الإقصاء من دورتموند.. فرانكفورت يطالب بـ"الفيديو" في المراحل الأولى من الكأس

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقب خروج فريق آينتراخت فرانكفورت من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، طالب أكسيل هيلمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإشرافي للنادي، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في الأدوار الأولى من المسابقة.

وقال هيلمان عقب خسارة فرانكفورت 2-4 بركلات الترجيح أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء: أؤيد كل ما يمكن التأكد منه بشكل واضح ودقيق. علينا استخدام تقنية حكم الفيديو (فار) لاتخاذ قرارات دقيقة وموضوعية. هذا ما يجب فعله.

ويعتقد فرانكفورت أن هدف التعادل الذي سجله جوليان براندت في الدقيقة 48 كان ينبغي عدم احتسابه لأن ماكسيميليان بيير كان متسللا.

وقال هيلمان :" تحدثت مع الحكم عقب المباراة. ونظر للمشهد، وقال نعم كان هناك حالة تسلل. ولكن لم يكن بإمكانك رؤية ذلك".

 

وأضاف دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت :" إنه مجرد تسلل أمام المرمى. ولكن يجب أن تكون صريحا كان من الصعب على حكم الراية رؤية هذا".

 

وبسبب مشاركة أندية هواة في الكأس، خاصة في أول دورين، يتم استخدام فقط بداية من دور الـ16.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout