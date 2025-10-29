living cost indicators
الاتحاد يفوز على النصر في قمة كأس ملك السعودية

29
OCTOBER
2025
أكمل نادي الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، بعد تغلبه على النصر، الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف واحد.

فعلى ملعب الأول بارك بالرياض، سجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفين لنادي الاتحاد، فيما سجل أنجيلو جابرييل هدف النصر الوحيد في مباراة مثيرة في ختام منافسات دور الستة عشر.

وشهدت منافسات دور الستة عشر، في وقت سابق اليوم، فوز الهلال 1-صفر على الأخدود، والقادسية 3-1 على الحزم، والشباب 1-صفر على الزلفي، كما شهدت الاثنين تأهل الأهلي والخلود والفتح والخليج.

وافتتح بنزيمة التسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، ثم تعادل النصر بهدف للاعب أنجيلو جابرييل، في الدقيقة 30، قبل أن يعيد عوار الاتحاد إلى المقدمة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وسط ترقب للملحق الدولي.. مونديال تاريخي للمنتخبات العربية

وبدأت المباراة بتفوق في الاستحواذ والضغط الهجومي من جانب الاتحاد، لكن النصر فرض حضوره تدريجيًا خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، هيمن النصر على مجريات اللعب بشكل كبير، وشكل هجوما متواصلا، لكن الاتحاد وجه تركيزه إلى التأمين الدفاعي للتعامل مع النقص العددي في صفوفه، إثر طرد أحمد الجليدان في الدقيقة 49.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع وضغط هجومي من جانب الاتحاد، وقدم بنزيمة محاولتين في الدقيقتين السادسة والثامنة، لكن الحارس بينتو تصدى للكرة في المرتين.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 15 إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى بنزيمة عرضية متقنة من موسى ديابي، وصوب الكرة بقدمه اليسرى في الشباك على يمين الحارس.

بعدها ضغط النصر بحثا عن التعادل، لكن الاتحاد حول تركيزه إلى التأمين الدفاعي وفرض رقابة لصيقة على كريستيانو رونالدو، كما تصدى لخطورة انطلاقات متتالية لساديو ماني.

وجاء هدف التعادل للنصر في الدقيقة 30، عندما انطلق رونالدو إلى منطقة الجزاء ومرر عرضية أخفق الدفاع في تشتيتها بالشكل المطلوب، لتصل الكرة إلى أنجيلو الذي أسكنها الشباك من دون تردد.

وواصل النصر تفوقه في الاستحواذ، وقدّم أكثر من محاولة جادة، لكن الاتحاد تألق في إبعاد الخطورة عن شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش.

وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 40، بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكن رايكوفيتش تصدى لها.

وظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين حتى تقدم الاتحاد مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ تلقى عوار طولية، وانطلق داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بقوة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وكاد النصر أن يتعادل بعد ثوان من بداية الشوط الثاني، عندما توغل رونالدو داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع، ثم أرسل عرضية تصدى لها الحارس، وسقطت الكرة أمام كينغسلي كومان، لكن الأخير وجّهها بجوار القائم.

وأجرى جورجي جيسوس، مدرب النصر، أول تبديل في المباراة في الدقيقة 49، إذ أشرك عبد الإله العمري بدلا من محمد سيماكان.

وبعدها بثوان، توقف اللعب إثر تدخل قوي من الجليدان ضد أيمن يحيى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للجليدان دون تردد، وسقط يحيى مصابًا، لكنه تلقى العلاج على أرض الملعب وواصل اللعب.

وأهدر رونالدو فرصة ثمينة في الدقيقة 54، إذ تلقى تمريرة وانطلق حتى انفرد بالحارس، لكنه سدد كرة افتقرت إلى القوة والدقة الكافيتين ليتصدى لها الحارس.

واقترب النصر بشكل كبير من التعادل في الدقيقة 65، عندما شنّ هجمة خطيرة انتهت بعرضية عالية إلى ماني الذي صوب الكرة بضربة رأس قوية، لكن الحارس رايكوفيتش تصدى لها ببراعة.

ودفع سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، باللاعب ستيفن بيرجوين بدلا من بنزيمة في الدقيقة 76، وكاد أن يسجل خلال أقل من دقيقتين، إذ انطلق نغولو كانتي على الجهة اليمنى وحافظ على الكرة ببراعة، ثم مرّرها إلى بيرجوين الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد في الشباك من الخارج.

وبعدها استمرت هيمنة النصر وضغطه الهجومي، وصنع عدة فرص حقيقية في الدقائق الأخيرة، لكن الاتحاد تمسك بالحذر الدفاعي للحفاظ على تقدمه، وهو ما نجح فيه حتى صفارة النهاية لينتزع بطاقة التأهل.

 

 

Skynews
