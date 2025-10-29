living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف كلام فينيسيوس "الخطير" خلال استبداله في الكلاسيكو

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد جدلا واسعا بعد استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وظهر فينيسيوس غاضبا بشدة بعد قرار المدير الفني تشابي ألونسو استبداله في الدقيقة 71، ودخول رودريغو بديلا عنه.

وكشفت شبكة DAZN، الكلمات التي قالها فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متوجها إلى غرفة الملابس: "لماذا دائما يتم استبدالي أنا؟".

"وأضاف غاضبا: "أنا سأرحل عن الفريق.. سأرحل، من الأفضل أن أرحل".

وأظهرت اللقطات أن فينيسيوس وجّه كلمات غاضبة نحو السماء في لحظة انفعال واضحة، بينما حاول ألونسو تهدئة الموقف بالإسراع في استبداله.

ووفقا للشبكة الإعلامية، حاول ألونسو تهدئة فينيسيوس: "اللعنة اهدأ".

وتدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف، حيث توجّه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، قبل أن يعود فينيسيوس بعد دقائق إلى مقاعد البدلاء.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال ألونسو إن "الواقعة سيتم التعامل معها داخليا"، مؤكدا أن "الأمر سينتهي داخل النادي ولن يُناقش علنا".

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout