فضيحة تهز كرة القدم في تركيا.. المتهمون 570 حكما

29
OCTOBER
2025
فضيحة كبيرة تهز كرة القدم في تركيا، حيث راهن المئات من الحكام، من بينهم ناشطون على المستوى الوطني، على مباريات لكرة القدم في تركيا، وفق ما قال رئيس اتحاد اللعبة، الإثنين، متوعدا بفرض عقوبات فورية.

وكشف إبراهيم حجي عثمان أوغلو، خلال تصريح صحافي، أن تحقيقا داخليا شمل 571 حكما أظهر أن "371 منهم يملكون حسابات مراهنات، و152 يراهنون بنشاط".

 

وأضاف: "نحن مصممون على تطهير كرة القدم من كل أثر للفساد. لن نستثني أحدا"، مشيرا إلى أن "العقوبات اللازمة" ستُتخذ "اعتبارا من اليوم" الإثنين.

وأوضح رئيس الاتحاد أن عشرة من الحكام المتورطين أجروا أكثر من 10 آلاف رهان، أحدهم وحده قام بـ18 ألف عملية رهان، فيما راهن 42 حكما على أكثر من ألف مباراة لكل منهم.

 

وأشار حجي عثمان أوغلو إلى أن 22 من بين 371 حكما (7 حكام ساحة و15 حكما مساعدا) ينشطون على المستوى الوطني، من دون أن يكشف عن هوياتهم أو ما إذا كان بعضهم مشتبها في المراهنة على مباريات أداروها.

 

وفي ظل الاتهامات المتكررة بالتحيّز الموجهة إلى الحكام الأتراك، عهد اتحاد اللعبة في ربيع 2024 إلى حكام أجانب بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في عدد من مباريات الدوري "سوبر ليغ".

 

وفي فبراير، أدار حكم أجنبي ديربي إسطنبول الساخن بين غلطة سراي وغريمه التقليدي فنربهتشه الذي يتهم الحكام منذ سنوات بمحاباة خصمه.

Skynews
