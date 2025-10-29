مصر.. أبوريدة يكشف حقيقة وجود خلافات مع وزير الرياضة

A + A -

كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة وجود خلافات مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أبوريدة في تصريحات للمركز الإعلامي للإتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إن منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث أنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي الثالث والسادس من ديسمبر المقبلين.

وأضاف: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني، اتحاد الكرة المصري هو المسؤول الأول عن نتائج المنتخبات".

وفيما يخص مكافأة تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أشار أبو ريدة إلى عرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مكافأة مالية وفقاً للائحة الوزارة، لكنه أوضح وجهة نظره: "وزير الشباب والرياضة عرض مشكورا وفقاً للائحة المكافآت بالوزارة مكافأة منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم، وكانت وجهة نظري توجيه المكافآت لأبطال الألعاب الأخرى، بينما اتحاد الكرة هو المنوط به صرف مكافآت لمنتخباته الوطنية".

ونفى أبو ريدة وجود أي خلافات مع وزير الرياضة: "لا توجد خلافات بيني وبين وزير الشباب والرياضة، واستقبلناه في اجتماع رسمي منذ أيام".

وكشف عن حديثه مع وزير الشباب والرياضة حول ضرورة إنشاء بنية تحتية سليمة قائلا: "تحدثت مع الوزير عن ضرورة وجود ملاعب قانونية وتوفير أماكن على مستوى مصر لاستضافة المواهب والبراعم، وإطلاق مشروعات لأن الأكاديميات موجودة لمن يدفع أكثر"، مضيفاً: "أبلغت الوزير بضرورة إنشاء مراكز في كافة المحافظات شريطة إنشاء ملاعب وأماكن لاستضافة المواهب".

وفيما يخص أزمة عقوبة ثلاثي الزمالك، أكد أبوريدة على قراره السابق: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونغا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونغا لن يتواجد في السوبر، ليحسم الجدل بشكل نهائي حول مشاركة اللاعب في البطولة".