living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لا نريد رؤيتها".. نيكي نيكول تُغضب عائلة لامين يامال

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير إعلامية، الإثنين، أن عائلة لامين يامال، ترفض العلاقة التي تجمع نجم برشلونة الشاب بصديقته الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكشف الصحفي الإسباني روبيرتو إنتولين، خلال مروره في برنامج "ميتري لايف" على إذاعة "راديو ميتري" الأرجنتينية، أنه "لا يوجد أي أمل في أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في أي وقت قريب".

وأوضح أن "لامين يامال شخصية عالمية، وصورة للعديد من العلامات التجارية، والارتباط يفيد نيكي كثيرا، فالعلاقة مفيدة لها للغاية، ولكن ليس من الضروري أن ترافقه كل يوم إلى التداريب، ولا توجد أي مؤشرات على أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في الوقت القريب".

وتابع: "عائلته كانت واضحة تماما، قالت له: بخصوص نيكي، 'لا تحضرها، لا نريد أن نراها'، كانت هذه هي العبارة التي وجهوها له، تخيلي الموقف".

من جهته، قال خوان إيتشغوين، مقدم البرنامج، إن نيكي تبالغ في مرافقة لامين يوميا إلى التداريب، مؤكدا أن "شهرتها تزداد ليس كمغنية بل كصديقة لامين، أو كسائقة شخصية له".

وأعلن يامال، الذي يبلغ من العمر 18 سنة، عن علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، البالغة من العمر 25 سنة، في أغسطس الماضي خلال حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

ومنذ ذلك الحين، ظهرا معا في عدة صور ومناسبات، كان آخرها ظهورها بجواره في المدرجات في مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout