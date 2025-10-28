"لا نريد رؤيتها".. نيكي نيكول تُغضب عائلة لامين يامال

A + A -

كشفت تقارير إعلامية، الإثنين، أن عائلة لامين يامال، ترفض العلاقة التي تجمع نجم برشلونة الشاب بصديقته الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكشف الصحفي الإسباني روبيرتو إنتولين، خلال مروره في برنامج "ميتري لايف" على إذاعة "راديو ميتري" الأرجنتينية، أنه "لا يوجد أي أمل في أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في أي وقت قريب".

وأوضح أن "لامين يامال شخصية عالمية، وصورة للعديد من العلامات التجارية، والارتباط يفيد نيكي كثيرا، فالعلاقة مفيدة لها للغاية، ولكن ليس من الضروري أن ترافقه كل يوم إلى التداريب، ولا توجد أي مؤشرات على أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في الوقت القريب".

وتابع: "عائلته كانت واضحة تماما، قالت له: بخصوص نيكي، 'لا تحضرها، لا نريد أن نراها'، كانت هذه هي العبارة التي وجهوها له، تخيلي الموقف".

من جهته، قال خوان إيتشغوين، مقدم البرنامج، إن نيكي تبالغ في مرافقة لامين يوميا إلى التداريب، مؤكدا أن "شهرتها تزداد ليس كمغنية بل كصديقة لامين، أو كسائقة شخصية له".

وأعلن يامال، الذي يبلغ من العمر 18 سنة، عن علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، البالغة من العمر 25 سنة، في أغسطس الماضي خلال حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

ومنذ ذلك الحين، ظهرا معا في عدة صور ومناسبات، كان آخرها ظهورها بجواره في المدرجات في مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.