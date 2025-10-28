living cost indicators
بعد ساعات من فوزه بالكلاسيكو.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

28
OCTOBER
2025
سيخضع داني كارفاخال قائد ريال مدريد لجراحة في ركبته اليمنى في انتكاسة أخرى للمدافع الذي عانى من مشاكل مع الإصابات على مدار العام الماضي.

وقال متصدر الدوري الإسباني في بيان مقتضب الإثنين: ""أظهرت الفحوصات التي أجريت لقائدنا داني كارفاخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد إصابته في غضروف الركبة اليمنى وسيخضع لجراحة بالمنظار".

ووفقا لمصادر في النادي قد يغيب المدافع المخضرم عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليمنى التي تطاردها الإصابات.

وتعني هذه الإصابة أن كارفاخال سيغيب على الأرجح لنهاية عام 2025.

ويضيف توقيت هذا الخبر ألما خاصا، إذ يأتي بعد يوم واحد فقط من مشاركة كارفاخال لمدة 19 دقيقة كبديل في فوز ريال مدريد الدرامي 2-1 على غريمه الأزلي برشلونة في مباراة قمة.

ووسعت تلك المواجهة النارية الفارق الذي يفصل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط إذ وصل النادي الآن إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.

وتعود معاناة كارفاخال مع الإصابات إلى أكثر من عام حين أصيب بتمزق في رباطين ووتر خلال مباراة بالدوري الإسباني أمام فياريال في أكتوبر 2024 ما أجبر المدافع (33 عاما) على الغياب عن جزء كبير من الموسم السابق.

ورغم عودته للعب خلال الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في يوليو الماضي فإنه يواجه منذ ذلك الحين صعوبة في المشاركة بشكل منتظم بسبب مشاكل عضلية بسيطة.

وتمثل أحدث جراحة فصلا محبطا آخر للاعب ساهمت خبرته وشخصيته القيادية في نجاح ريال مدريد.

Skynews
{{article.title}}
