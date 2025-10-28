living cost indicators
رغم مخاوف العمر واللياقة.. ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال ليونيل ميسي، الذي لا يزال يسعى لتحقيق النجاح العالمي بعد ما يقرب من عقدين من مسيرته، إنه يأمل في اللعب في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا الشمالية، واعترف بأن عمره ولياقته البدنية ستحدد دوره في الدفاع عن لقب الأرجنتين في قطر 2022.

ومدد النجم الأرجنتيني الكبير مؤخرا عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2028، مما يشير إلى أنه لا يفكر في الاعتزال بعد رغم بلوغه 39 عاما في يونيو المقبل.

 

وفي حديثه لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية، قال الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات إنه سيأخذ بعض الوقت العام المقبل لتقييم حالته البدنية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

 

وقال قائد الأرجنتين في المقابلة التي نُشرت الإثنين "من المذهل أن أتمكن من المشاركة في كأس العالم، وأود أن أفعل ذلك. أود أن أكون حاضرا وبصحة جيدة وجزءا مهما ضمن فريقي، إذا كنت حاضرا هناك. سأقيم ذلك يوميا عندما أبدأ فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل. وأرى إن كنت جاهزا بنسبة مئة بالمئة، وإن كنت قادرا على تقديم أداء مفيد، ثم أتخذ القرار".

 

وأضاف قائد وهداف برشلونة السابق "متحمس جدا لأنها كأس العالم. فزنا بالنسخة الماضية والقدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب مجددا أمر مذهل، فاللعب مع المنتخب الوطني يمثل حلما دائما".

وتمتع ميسي بمسيرة امتدت أكثر من 20 عاما، إذ ظهر لأول مرة مع برشلونة وعمره 17 عاما فقط عام 2004 قبل أن يلعب مع باريس سان جرمان وينضم إلى إنتر ميامي عام 2023.

 

وأثار اهتماما جديدا بالدوري الأميركي في لحظة حاسمة للرياضة في أميركا الشمالية قبل استضافة كأس العالم العام المقبل.

 

وفي حين حصد ميسي عددا لا يحصى من الألقاب مع الأندية، إلا أن النجاح الدولي ظل بعيدا عنه حتى فوزه بكأس كوبا أميركا 2021 قبل الفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح ليفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

 

وقال ميسي عن هذا الفوز: "لقد كان حلم حياتي. صحيح أيضا أن هذا كان الشيء الوحيد الذي ينقصني على المستوى الاحترافي، لأنني كنت محظوظا بتحقيق كل شيء على المستوى الفردي والجماعي مع برشلونة".

 

وأضاف: "أعتقد أن هذا حلم كل لاعب. عندما تسأل لاعبا عن حلمه، يكون أن يصبح بطلا للعالم".

 

وشارك ميسي في 195 مباراة دولية وسجل رقما قياسيا بلغ 114 هدفا مع منتخب بلاده. وستمثل مشاركته في كأس العالم 2026 ظهوره السادس في البطولة.

Skynews
