ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس

28
OCTOBER
2025
حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على موقعه في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر، يوم الاثنين، وذلك للأسبوع السادس والثلاثين.

وعزز الإيطالي يانيك سينر موقعه في المركز الثاني عقب تتويجه بلقب بطولة فيينا فئة 500 نقطة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف.

ويمتلك ألكاراز 11340 نقطة مقابل 10500 نقطة لسينر فيما حل الألماني ألكسندر زفيريف ثالثاً برصيد 6160 نقطة.

واحتل الأميركي تايلور فريتز المركز الرابع بـ4685 نقطة، بينما تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الخامس برصيد 4580 نقطة، وجاء بعده الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السادس بـرصيد 3935 نقطة يليه الأميركي بين شيلتون في المركز السابع برصيد 3820 نقطة، ثم الإيطالي لورنزو موسيتي في المركز الثامن بـ3685 نقطة، وتقدم النرويجي كاسبر رود للمركز التاسع برصيد 3235 نقطة، واختتم الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم قائمة العشرة الأوائل برصيد 3195 نقطة.

Skynews
