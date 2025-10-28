living cost indicators
سلوت يعلق على "تدهور ليفربول".. ماذا قال؟

28
OCTOBER
2025
اعترف المدير الفني لليفربول أرني سلوت أنه لم يتوقع التدهور المقلق في مستوى فريقه، الذي تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي مساء السبت.

 

ومُني ليفربول بسلسلة من الضربات الموجعة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمته 2-3 أمام برينتفورد، بفضل أهداف من دانغو أواتارا وكيفن شاده وإيغور تياغو.

وسجل ميلوش كيركيز هدف تقليص الفارق، كماأنهى النجم المصري محمد صلاح صيامه عن التهديف.

لكن ليفربول قد يجد نفسه متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال في غضون ساعات.

 

صلاح والدكة.. هل بدأ يفقد مكانته في قلوب المشجعين؟

محمد صلاح بين التصفيق والانتقاد

 

وقال سلوت: "أمر مخيب للآمال مرة أخرى. كنت أتمنى وأتوقع أداء أفضل. كان الأداء بعيدا عما اعتدنا عليه، حتى عندما كنا نخسر كان أداؤنا أفضل من الليلة".

 

وأضاف المدرب الهولندي عقب اللقاء: "يبدو أن الفرق لديها أسلوب لعب معين ضدنا، وهي استراتيجية جيدة جدا، ولم نجد إجابة بعد".

 

وأشار: "لا يمكنك حتى المنافسة، وهو ما لا نفعله في الوقت الحالي، نحن لا ننافس في القمة لأننا ببساطة نتلقى الكثير من الأهداف".

 

وأوضح: "من المؤكد أن الأمر يتعلق أيضا بتغيير الكثير خلال الصيف، لذا لا أعتقد أنه من المفاجئ أن تسير الأمور على هذا النحو قليلا، لكنني لم أتوقع أن تصل إلى 4 خسائر متتالية، فليكن هذا واضحا".

Skynews
