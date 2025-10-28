living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم الفوز والتأهل.. "تظلم" من الأهلي المصري للكاف

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الأهلي المصري، الأحد، أنه أرسل تظلما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من قرارات الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة الأهلي وإيغل نوار البوروندي، السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي، الذي خاض معظم اللقاء بـ10 لاعبين، فوزا مهما على ضيفه في إياب دور الـ32، بهدف نظيف.

وجاء في التظلم "الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة، في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي اعتدى على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام".

كما أشار التظلم إلى "أداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد".

وطلب الأهلي في تظلمه المدعوم بالفيديو "عدم إيقاف غراديشار، لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملا بمبدأ العدالة وحرصا على نجاح المسابقات الإفريقية".

وكرر بطل مصر فوزه على نظيره البوروندي بنفس نتيجة مباراة الذهاب، بعدما سجل لاعبه عمر كمال عبد الواحد الهدف الوحيد في الدقيقة 58، ليصعد الفريق إلى دور المجموعات.

ولعب الأهلي بنقص عددي منذ الدقيقة 16، لطرد مهاجمه السلوفيني غراديشار.

وتقام قرعة دور المجموعات للبطولة يوم 3 نوفمبر المقبل.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout