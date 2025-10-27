living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو: لاعبو ريال مدريد يطاردون يامال.. والشرطة تتدخل

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت نهاية مباراة ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، توترا بين لامين يامال وداني كارفاخال، استدعى تدخل رجال الأمن.

وبمجرد انتهاء المباراة بنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد، اقترب كارفاخال من يامال لتوبيخه على تصريحاته قبل الكلاسيكو، حيث استهزأ الدولي الإسباني بفريق "بورسينوس" في دوري الملوك وشبهه بريال مدريد، قائلا "إنهم يسرقون ويحتجون".

وجذبت المواجهة بين يامال وكارفاخال العديد من اللاعبين الآخرين، بمن فيهم تيبو كورتوا، الذي أراد أيضا توجيه رسالة إلى لاعب برشلونة، فاقترب منه ليقول شيئا، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا".

 

وانتشرت الفوضى حول يامال الذي كان أحد زملائه يحاول إخراجه من هناك واصطحابه إلى غرفة الملابس.

لكن الأمور كانت قد خرجت عن السيطرة، وحاول أكثر من لاعب من مدريد الوصول إلى يامال.

وبينما كان يامال يقترب من النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، انضم فينيسيوس جونيور إلى عدد من لاعبي "الملكي"، الذين لحقوا بلاعب برشلونة، وظهرت على وجهه معالم الغضب ووجه بعض الكلمات للاعب "البلوغرانا".

 

واضطر عدد من إداريي مدريد وأفراد الأمن إلى كبح جماح فينيسيوس.

 

وسجل جود بلينغهام هدفا وقدم تمريرة حاسمة لكيليان مبابي في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة، لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه الكتالوني ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

 

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدما بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout