كواليس الشجار.. ماذا قال نجوم ريال مدريد لاستفزاز يامال؟

27
OCTOBER
2025
شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة توترا كبيرا بعد نهايتها، إثر مشادة حادة بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولاعب برشلونة لامين يامال، شارك فيها عدد من اللاعبين من الفريقين.

وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط.

وسجّل هدفي الفريق الملكي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 38، قبل أن يحسم بيلينغهام اللقاء بهدفه في الدقيقة 43.

 

شجار بسبب كلمات يامال

وكما هو معتاد في مباريات الكلاسيكو، اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، إذ حصل بيدري على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 100 بعد تدخله على أوريليان تشواميني، لتندلع مشاجرة بين لاعبي الفريقين على مقاعد البدلاء، أسفرت عن إنذارين في صفوف ريال مدريد، أحدهما لحارس المرمى أندري لونين الذي كان على دكة الاحتياط.

وبعد صافرة النهاية، دخل فينيسيوس في مشادة كلامية مع لامين يامال أثناء توجه اللاعبين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، حيث أظهر البرازيلي غضبا واضحا ووجّه كلمات حادة نحو اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، قبل أن يتدخل الأمن لإبعاده.

وأظهرت لقطات للجماهير أن الخلاف بدأ بين يامال ومدافع ريال مدريد داني كارفاخال، قبل أن يتدخل إدواردو كامافينغا لفضّ الاشتباك، ثم تطورت الأحداث بمشاركة عدد من اللاعبين من كلا الفريقين.

وظهر كارفاخال وهو يقول ليامال: "أكثرت الكلام خارج الملعب.. تحدث الآن"، في إشارة إلى تصريحات يامال التي أشعلت فتيل الصراع قبل المباراة.

وقال يامال في لقاء قبل المباراة بأيام: "أن برشلونة دائما ما يهزم ريال مدريد.. وأن "الملكي" يعتمد على التحكيم ثم يشتكي".

ومثله أشار فينيسيوس بيده في إشارة "لكثرة الحديث" نحو يامال، وبدا كأن يامال يشير للأخير بلقائه خارج أرض الملعب، "لتصفية الحسابات"، وهو ما أثار غضب فينيسيوس الذي هم للهجوم على الشاب الإسباني، قبل أن يوقفه رجال الأمن.

من جهته، قلل مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، من أهمية الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: "الخلاف في الدقائق الأخيرة؟ أعتقد أنه يعكس حماس المباراة وأهميتها. إنها منافسة صحية بين لاعبين يريدون الفوز."

Skynews
{{article.title}}
