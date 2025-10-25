living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبل الكلاسيكو.. تعرف على الوجه الآخر لكوليبالي

25
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

يخوض كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، المواجهة التاسعة أمام الاتحاد، يوم الجمعة، لكنه قبل ذلك واصل جهوده الإنسانية في بلاده وتمكن من تحقيق أحد أحلامه بإنشاء مستشفى للأطفال وأكاديمية للاعبي كرة القدم الشبان في بلاده حتى لا يضطروا إلى الهجرة، كما حدث لعائلته.

 

ويعد المدافع البالغ من العمر 34 عاما أحد أبرز اللاعبين في الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال، الذي سيقام على أرضية ملعب "الإنماء" في جدة، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

 

 

ويشتهر مدافع الهلال بالعديد من الأشياء المميزة في حياته خارج أرضية الملعب، من إعطاء المعاطف للمشردين إلى شراء سيارات الإسعاف في وطنه، وصولا إلى إنشاء مستشفى وأكاديمية للأطفال في أواخر الشهر الماضي.

 

ولد كوليبالي في بلدية سانت ديه دي فوسغ الفرنسية على بعد حوالي 50 ميلا جنوب شرق نانسي لأبوين أفريقيين هاجرا من السنغال، وأدرك التحديات التي يواجهها العديد من الأطفال في بلاده، وقد شجع ذلك المدافع العملاق "1.86 مترا" على عدم نسيان أصوله ورد الجميل إلى السنغال.

 

ولا تعرف أفعاله الإنسانية حدوداً، إذ دائما ما يستخدم راتبه الذي يحصل عليه من كرة القدم لمساعدة الآخرين.

 

 

وكشفت التقارير في وقت سابق، أن كوليبالي يُشتهر بكرمه المذهل، وروت وسائل الإعلام إحدى الحكايات عندما قام بتوزيع المعاطف شخصيا على المشردين في فصل الشتاء.

 

بينما في عام 2019، قام بنقل صبي يبلغ من العمر 12 عاما من السنغال جوا إلى نابولي الإيطالي لإجراء عملية جراحية ترميمية بعد إصابته بحروق رهيبة، وتأكد المدافع السنغالي من وجوده في المستشفى وقام برؤيته شخصيا.

 

كما يُعرف مدافع الهلال السعودي بدوره في مساعدة المهاجرين على تعلم اللغة والمهن، ولديه فريق كرة قدم وقام بالتبرع بقمصان التدريب والكرات والحقائب.

 

على الرغم من أنه ولد في فرنسا، إلا أن جذور كوليبالي مزروعة بقوة في السنغال - البلد الذي يمثله دوليا.

 

 

في عام 2021، احتفل بعيد ميلاده الثلاثين من خلال التبرع بسيارتي إسعاف ومعدات طبية لمستشفيات البلد الإفريقي.

 

وهو ما منح المدافع السابق لتشيلسي ونابولي شعبية كبيرة في بلاده، إذ يحرص العديد من محبيه على متابعة مبارياته وتفاصيل حياته، كونه تحول إلى بطل قومي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout