قبل الكلاسيكو.. تعرف على الوجه الآخر لكوليبالي

يخوض كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، المواجهة التاسعة أمام الاتحاد، يوم الجمعة، لكنه قبل ذلك واصل جهوده الإنسانية في بلاده وتمكن من تحقيق أحد أحلامه بإنشاء مستشفى للأطفال وأكاديمية للاعبي كرة القدم الشبان في بلاده حتى لا يضطروا إلى الهجرة، كما حدث لعائلته.

ويعد المدافع البالغ من العمر 34 عاما أحد أبرز اللاعبين في الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال، الذي سيقام على أرضية ملعب "الإنماء" في جدة، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويشتهر مدافع الهلال بالعديد من الأشياء المميزة في حياته خارج أرضية الملعب، من إعطاء المعاطف للمشردين إلى شراء سيارات الإسعاف في وطنه، وصولا إلى إنشاء مستشفى وأكاديمية للأطفال في أواخر الشهر الماضي.

ولد كوليبالي في بلدية سانت ديه دي فوسغ الفرنسية على بعد حوالي 50 ميلا جنوب شرق نانسي لأبوين أفريقيين هاجرا من السنغال، وأدرك التحديات التي يواجهها العديد من الأطفال في بلاده، وقد شجع ذلك المدافع العملاق "1.86 مترا" على عدم نسيان أصوله ورد الجميل إلى السنغال.

ولا تعرف أفعاله الإنسانية حدوداً، إذ دائما ما يستخدم راتبه الذي يحصل عليه من كرة القدم لمساعدة الآخرين.

وكشفت التقارير في وقت سابق، أن كوليبالي يُشتهر بكرمه المذهل، وروت وسائل الإعلام إحدى الحكايات عندما قام بتوزيع المعاطف شخصيا على المشردين في فصل الشتاء.

بينما في عام 2019، قام بنقل صبي يبلغ من العمر 12 عاما من السنغال جوا إلى نابولي الإيطالي لإجراء عملية جراحية ترميمية بعد إصابته بحروق رهيبة، وتأكد المدافع السنغالي من وجوده في المستشفى وقام برؤيته شخصيا.

كما يُعرف مدافع الهلال السعودي بدوره في مساعدة المهاجرين على تعلم اللغة والمهن، ولديه فريق كرة قدم وقام بالتبرع بقمصان التدريب والكرات والحقائب.

على الرغم من أنه ولد في فرنسا، إلا أن جذور كوليبالي مزروعة بقوة في السنغال - البلد الذي يمثله دوليا.

في عام 2021، احتفل بعيد ميلاده الثلاثين من خلال التبرع بسيارتي إسعاف ومعدات طبية لمستشفيات البلد الإفريقي.

وهو ما منح المدافع السابق لتشيلسي ونابولي شعبية كبيرة في بلاده، إذ يحرص العديد من محبيه على متابعة مبارياته وتفاصيل حياته، كونه تحول إلى بطل قومي.