موسيالا يدخل الملعب لأول مرة منذ إصابته الخطيرة

عاد جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني إلى أرض الملعب يوم الخميس وذلك للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، إثر اشتراكه مع جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وأكمل نجم بايرن ميونخ لفة كاملة وقام ببعض التمارين في جلسة تدريبية دامت لـ25 دقيقة، وقال بعدها: من الرائع العودة إلى أرض الملعب كان شعوراً رائعاً وقدمي بخير إنها خطوة كبرى.

وأضاف: أعتقد أنني أقوم بخطوة جديدة إلى الأمام كل أسبوع والهدف هو أن أعتاد على الجري مجدداً وأن أزيد من سرعتي، ثم سأتدرب بالكرة وعلى المراوغة والتمرير والتسديد، إنها عملية تتعلق بخطوات تدريجية.

ورفض بايرن المجازفة بعودة لاعبه ولم يحدد إطاراً زمنياً لعودته للمشاركة مع الفريق بعدما تعرض لكسر في القدم والكاحل في المباراة التي خسرها الفريق بدور الثمانية بمونديال الأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.