صلاح في مواجهة جماهير غاضبة بعد "واقعة الصورة".. هي النهاية؟

25
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هجوم كبير يتعرض له النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تصرفاته الأخيرة، مساء الأربعاء، عقب مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول انتصارا مريحا، وقدم أفضل أداء له منذ أسابيع، عندما سحق إنتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-1، وهو الفوز الذي جاء دون صلاح، حيث قرر المدرب الهولندي آرني سلوت إبقائه على دكة البدلاء حتى الدقيقة 75.

 

وعند دخول صلاح، أهدر فرصة محققة كان بإمكانه التمرير فيها لزميله الألماني فلوريان فيرتز، الذي كان أمام مرمى خال.

 

هذه الفرصة أشعلت غضب الجماهير، التي هاجمت صلاح، خاصة بعد أداء الفريق الممتاز دون الاعتماد عليه.

 

واقعة الصورة

بعدها بساعات، أقدم النجم المصري على إزالة صورته بقميص ليفربول، من حاسبه على موقع إكس، ووضع صورة عائلية له مع طفلتيه.

 

هذه الواقعة زادت الطين بلة، واتهمته الجماهير بالتصرف بأنانية وطفولية، واعتبرتها ردا منه على عدم مشاركته أساسيا في اللقاء.

 

وهاجم البعض صلاح بالتعليقات: "تصرف طفولي. ارحل من الفريق. ليفربول اليوم أفضل عندما تكون على الدكة".

 

وكتب مشجع آخر: "من الأنانية أن تقوم بالتصرف بهذه الطريقة بالرغم من فوز فريقك 5-1. كل هذا بسبب عدم مشاركتك في المباراة".

 

ولكن البعض، دافع عن صلاح وطالب بعدم نسيان كل المواسم الرائعة التي قدمها للفريق الإنجليزي.

 

وكتبت صفحة "أنفيلد توك" منشورا داعما للنجم المصري: "معك يا صلاح في السراء والضراء".

Skynews
