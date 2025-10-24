مرموش: فخور بتمثيل مصر في الدوري الإنجليزي.. وهذه نقطة قوتي

A + A -

قال المهاجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه فخور بتمثيل بلاده في بطولة الدوري الإنجليزي، مضيفا أنه يأمل في أن يسهم الأداء الذي يقدمه في إلهام لاعبين مصريين أخرين لتحقيق أحلامهم في أوروبا.

وفي لقاء مع الصفحات الرسمية لبطولة الدوري الإنجليزي، تذكر النجم المصري الأشهر الأولى له في ملعب "الاتحاد" حيث سجل سبعة أهداف في 13 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير الماضي.

وأضاف في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي: "فخر لي أن أكون مصريا وأريد أن أظهر للعام أن مصر لديها لاعبين رائعين وموهوبين، أتمنى أن يشاهد الشباب المصري مسيرتي وأن يثقوا في أنفسهم".

وعن هدفه في شباك بورنموث والذي سدده من مسافة بعيدة قال مرموش: "لا أعلم حقا سبب إقدامي على التسديد من تلك المسافة، لقد حدث ذلك سريعا وأنا سعيد بأن الكرة اتخذت المسار الصحيح، أرغب في أن أكرر ذلك".

كما تذكر المهاجم المصري هدفه الأول في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل والذي كان هدفا جماعيا تضمن لمسات عديدة من زملائه في الفريق، ومنهم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند والحارس البرازيلي إيدرسون.

وأوضح مرموش: زملائي يجعلون كل شيء أكثر سهولة، لقد منحوني الثقة للتعبير عن نفسي حتى حينما لا تكون الأمور مثالية، الثقافة هنا تدفعك إلى الأمام وهو ما يجعل مانشستر سيتي فريقا قويا".

وتحدث المهاجم المصري أيضا عن أول هاتريك له مع الفريق والذي سجله في ثالث مبارياته مع مانشستر سيتي، قائلا: "لقد كانت بداية كالحلم، تسجيل هاتريك لفريق مثل سيتي، لا يمكنني أن أرغب في المزيد، لقد كان ذلك نتيجة العمل الذي قمت به لسنوات".

وكانت بداية مسيرة مرموش هادئة، حيث لعب مع فريق وادي دجلة، وهو الأمر الذي شكل عقليته الكروية.

وعن ذلك، قال مرموش: "اللعب لفريق صغير كان جيدا لأن ذلك يعني أنه لا يوجد ضغوط عليّ، وهذا ساعدني في أن أتعلم بطريقتي الخاصة وحينما انتقلت إلى أوروبا، كان ذلك الهدوء هو أحد نقاط قوتي".

وفي الوقت الحالي بات مرموش عنصرا أساسيا في المنتخب المصري وساعده على بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وحول تمثيل مصر في المسابقات الدولية، قال مرموش: "أريد أن أكون أكثر من مجرد لاعب يسجل الأهداف، أريد أن أمثّل مصر بأفضل طريقة ممكنة".