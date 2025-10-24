هالاند يكشف أسرار "ماكينة أهداف" مانشستر سيتي والنرويج

A + A -

قال النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المرونة الجيدة والحليب الطبيعي ولحم البقر هي أسرار نجوميته وأهدافه العديدة في الفترة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المهاجم النرويجي الدولي سجل 24 هدفا في 14 مباراة لفريقه وللمنتخب هذا الموسم حتى الآن، كما أنه سجل أهدافا في آخر 12 مباراة.

ونشر المهاجم البالغ من العمر 25 عاما، في أول مقطع فيديو عبر قناته الجديدة على موقع "يوتيوب"، بعض العوامل المساعدة لتألقه ونجاحه الكبيرين.

وفي فيديو مدته 27 دقيقة كشف هالاند عن يومه العادي بدءا من إفطاره في الصباح إلى جلسة العلاج الطبيعي ثم تدريباته مع مانشستر سيتي ووجبة العشاء.

وأوضح هالاند: "أتمتع بمرونة جيدة في منطقتي الفخذ والورك، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لأنه كيف تسجل هذه الأهداف؟".

وأضاف: "يجب أن تتمتع بقدرة جيدة على الحركة أو المرونة لتسجيل تلك الأهداف الرائعة، هذا مهم للغاية".

وتهدف القناة، وهي منفصلة عن فريق مانشستر سيتي، إلى إلقاء الضوء على تدريبات هالاند وأسلوب حياته واهتماماته بعيدا عن كرة القدم.