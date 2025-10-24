living cost indicators
دون أن يلعب.. رونالدو يتسبب بأزمة في الهند

24
OCTOBER
2025
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في خسائر مالية لنادي جوا الهندي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.

وكشف رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي جوا، أن النادي تكبد خسائر مالية كان يمكن تفاديها في حال مشاركة رونالدو، قائلا: "غياب الأسطورة البرتغالية أثر على حجم الرعايات، فوجوده كان سيجذب المزيد من الدعم من الشركات الراعية، لكننا ما زلنا نحصل على بعض الرعايات رغم غيابه".

وكان مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، قد قرر استبعاد رونالدو من الرحلة إلى الهند لإراحته قبل استحقاقات الدوري السعودي المقبلة، كما استثناه من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية.

ويغيب "الدون" بذلك عن مواجهة جوا، بعد غيابه في المباراتين السابقتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي.

ويسعى النصر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى الدور التالي، فيما يحتل جوا المركز الأخير في المجموعة بعد خسارتين متتاليتين.

ويواصل رونالدو تقديم أداء لافت هذا الموسم مع النصر، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات، وساهم في بلوغ فريقه نهائي كأس السوبر السعودي، حيث أحرز هدفاً في النهائي الذي خسره النصر بركلات الترجيح.

Skynews
