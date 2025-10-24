living cost indicators
كشف قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

24
OCTOBER
2025
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الأربعاء، لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في مختلف الفئات.

أفضل لاعب إفريقي

ضمت قائمة أفضل لاعب إفريقي، المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن بباريس سان جيرمان، والنجم المصري وجناح ليفربول محمد صلاح.

 

وظهر إلى جانب صلاح وحكيمي المغربي أسامة الميلودي، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي.

 

وتضم القائمة أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين، والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز المصري، والغيني سيرهو غيراسي، هداف بوروسيا دورتموند.

 

جائزة أفضل مدرب

 

ضمت القائمة 10 مدربين تميزوا مع فرقهم خلال سنة 2025، وكان من بينهم 7 مدربين لفرق عربية.

 

وضمت القائمة محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب للشباب، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه "أشبال الأطلس" بتتويجهم بكأس العالم للشباب في الشيلي.

 

كما ضمت اللائحة وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول. ومن بين المرشحين أيضا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

 

وشملت القائمة طارق السكيتوي، مدرب المنتخب المغربي للمحليين، ومعين شعباني، المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي.

 

وينافس أيضا على جائزة أفضل مدرب الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، مدرب نادي بيراميدز المصري، وسامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي.

 

جائزة أفضل حارس مرمى

 

وترشح في فئة حراس المرمى الدولي المغربي، وحارس فريق الهلال السعودي ياسين بونو، إلى جانب منير المحمدي، حارس مرمى نهضة بركان.

 

إلى جانب الكاميروني أندري أونانا، والمصري أحمد الشناوي، وفوزينها من الرأس الأخضر، وستانلي نوابالي من نيجيريا، وإدوارد ماندي، ومارك ضيوف من السنغال، وروني ويليامس من جنوب إفريقيا، وأيمن دحمان من تونس.

محمد حريمات من الجيش الملكي المغربي. وأسامة الميلودي من نهضة بركان، ومحمد الشيبي من بيراميدز المصري، والجزائري إسماعيل بلقاسمي من نادي الأهلي طرابلس الليبي، وإمام عاشور من الأهلي المصري، وإبراهيم عادل من بيراميدز المصري، وبلاتي تري من بيراميدز المصري، والبركيني يصفو دايو من نهضة بركان، والكونغولي فيستون مايلي من بيراميدز المصري.

 

جائزة أفضل لاعب شاب

 

المغربي عثمان معما من واتفورد الإنجليزي، حسام الصادق من اتحاد تواركه المغربي، وعبد الله وزان من نادي أياكس، إضافة إلى البوركيني أشرف تابسوبا، والإيفواري ألينيو هايدارا، والكونغولي نواه صديقي، والنيجيري دانيال بامي، والسيراليوني موموه كامارا، والثنائي الجنوب إفريقي تيلون سميث ومبيكيلي مبوكازي.

 

أفضل ناد في عام 2025

 

يتنافس على الجائزة كل من نهضة بركان، شباب بلوزداد الجزائري، شباب قسنطينة من الجزائر، نادي أسيك ميموزا الإيفواري، نادي بيراميدز المصري، ماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، نادي ستيلينبوش من جنوب إفريقيا، نادي الهلال السوداني، ونادي سيمبا التنزاني.

 

أفضل منتخب

 

يتنافس على جائزة أفضل منتخب كل من المنتخب المغربي الأول، ومنتخب المغرب لأقل من 20 عاما، ومنتخب الجزائر، ومنتخب الرأس الأخضر، ومنتخب مصر، ومنتخب كوت ديفوار، ومنتخب غانا، ومنتخب السنغال، ومنتخب جنوب إفريقيا، ومنتخب تونس.

Skynews
