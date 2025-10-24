living cost indicators
بعد أمرابط.. حكيم زياش يختار الوداد المغربي

24
OCTOBER
2025
أكد الصحفي المختص بالانتقالات، فابريسيو رومانو، الأربعاء، انتقال النجم المغربي حكيم زياش، إلى صفوف نادي الوداد المغربي، في صفقة انتقال مجاني.

وقال رومانو، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "حكيم زياش إلى الوداد الرياضي، ها هو النجم المغربي يعود إلى وطنه بعد الاتفاق على الصفقة اليوم".

 

وأضاف: "كان زياش متاحا كلاعب حر، وبعد عدة اتصالات، أصبح جاهزا لبدء فصل جديد مع الوداد".

 

ولم يعلن الفريق المغربي بعد رسميا عن الصفقة.

 

وقالت تقارير إن التعاقد مع زياش (32 عاما) جاء بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية، لكنها تعثرت حينها لأسباب تنظيمية وتقنية، قبل أن تُستأنف بنجاح في الأيام الأخيرة.

 

كما جاء انتقال زياش بعد انتهاء ارتباطه بنادي الدحيل القطري، وفشل توقيعه مع نادي إلتشي الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

 

ورغم تقدمه في العمر، لا يزال زياش يحتفظ بمهاراته العالية ولمساته الفنية المميزة التي صنع بها اسمه في أندية أوروبية كبرى مثل أياكس أمستردام وتشلسي وغلطة سراي، إلى جانب خبرته الكبيرة على المستوى الدولي مع المنتخب المغربي.

 

وفي حال إتمام الصفقة رسميا، سيكون زياش ثاني نجم مغربي كبير ينضم إلى الوداد كلاعب حر بعد نور الدين أمرابط، في خطوة تعكس طموح النادي الأحمر لاستعادة بريقه المحلي والقاري.

Skynews
{{article.title}}
