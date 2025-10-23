living cost indicators
ليفربول ينهي سلسلة هزائمه بفوز عريض على فرانكفورت

23
OCTOBER
2025
سجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الأول ليفوز 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في كل المسابقات.

وبدأ فرانكفورت بشكل جيد وكان أول من سجل في الدقيقة 26 عندما أحرز راسموس كريستنسن هدفا بتسديدة من فوق يدي حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي إلى داخل المرمى.

لكن أوجو إيكيتيكي أدرك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 35، عندما استلم تمريرة طويلة من آندي روبرتسون وانطلق من منتصف الملعب قبل أن يسدد بهدوء في مرمى فريقه السابق.

وبعد ذلك بوقت قصير، سجل فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي هدفين بضربتي رأس من ركلتين ركنيتين في الدقيقتين 38 و43 بعدما استغلا ضعف الرقابة الدفاعية.

ولم يتراجع ليفربول في الشوط الثاني وعزز كودي خاكبو تقدم الفريق في الدقيقة 66 مستغلا تمريرة عرضية من فلوريان فيرتز، الذي لعب تمريرة حاسمة أخرى في عودته إلى ألمانيا.

وأضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس بعد أربع دقائق عندما أطلق تسديدة قوية منخفضة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية السفلية.

 

في جولة الـ43 هدفا.. الكبار يفرضون سيطرتهم في التشامبينزليغ

وكانت لليفربول 14 تسديدة على المرمى مقابل تسديدة واحدة فقط لفرانكفورت، وهو ما أبقى الحارس مايكل زيترر في حالة تأهب طوال المباراة.

وأنقذ حارس المرمى تسديدة رائعة من محمد صلاح، الذي شارك بديلا للمباراة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، في الدقائق الأخيرة.

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب آرني سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسر أربع مباريات تواليا لأول مرة منذ نوفمبر 2014.

وقال فان ديك لشبكة "تي.إن.تي سبورتس": "لا أعلم إن كان هذا رسالة للجميع، لكنه فوز وشيء يمكن البناء عليه. بالطبع نشعر بخيبة أمل بسبب الخسائر، لذا فهذا أمر يتعين علينا التعامل معه، ونتكاتف ونواصل العمل".

وكان هذا أول فوز يحققه ليفربول منذ 23 سبتمبر الماضي، والمرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول منذ ديسمبر 2024.

ويستضيف ليفربول، الذي صعد إلى المركز العاشر بين 36 فريقا بست نقاط بعد ثلاث مباريات، ريال مدريد في الرابع من نوفمبر المقبل.

ويحل فرانكفورت، الذي تراجع إلى المركز 22 في الجدول، ضيفا على نابولي في اليوم نفسه.

Skynews
{{article.title}}
