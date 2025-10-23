living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وضع آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا – بحسب "ميرور" البريطانية، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي التركي.

وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إذ بدأ بهوغو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونغ وآندي روبرتسون وكيرتس جونز وفلوريان فيرتز بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

ويأتي قرار المدرب سلوت بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل النقاد وأساطير الكرة الإنجليزية بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.

وتعرض ليفربول لأربع هزائم على التوالي، وتم تحميل المسؤولية إلى صلاح، واقترح جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، وضع النجم المصري على الدكة لأنه لا يستحق مكانة في التشكيل الأساسي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout