الريال يتحرك لخطف الموهبة المغربية معما بعد تألقه بالمونديال

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد أعجب باللاعب المغربي عثمان معما، الذي اختير كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب في تشيلي، ويعتزم التحرك لضمه إلى صفوفه.

وذكر موقع "ديفينسا سنترال" المتخصص في أخبار ريال مدريد، أن "الميرينغي" وضع نصب عينيه عثمان معما، بعد تألقه اللافت مونديال الشباب، الذي فاز به "أشبال الأطلس" الإثنين، بعد تغلبهم على الأرجنتين.

وأوضح المصدر أن معما الذي يلعب في صفوف واتفورد الإنجليزي، لفت أنظار إدارة النادي الملكي، مؤكدا أن خوني كالفات، المسؤول عن اكتشاف المواهب في النادي، بدأ متابعة اللاعب عن قرب، وكانت الانطباعات إيجابية جدا.

وذكرت العديد من الصحف الإسبانية، أن معما يشبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بداياته.

ويشبه أسلوب لعب معما، أسلوب رونالدو في بداياته، فهو جناح أيمن ويتميز بقوة بدنية، وسرعة، وقدرة على المراوغة، إضافة إلى مواجهة المنافسين دون خوف، وهي نفس السمات التي جعلت رونالدو يخطف الأنظار في بداياته مع سبورتينغ لشبونة.

وتميز معما طوال البطولة بمراوغاته المميزة وقدرته على اختراق دفاعات الخصوم بسهولة، ما جعله يبشر بموهبة كبيرة تنتظر التألق على المستوى العالمي.

وينوي الريال مراقبة الجوهرة المغربية ذات الـ20 سنة لضمه في المستقبل، إذا استمر في نفس المستوى الذي قدمه في مونديال الشباب، وإذا كان متاحا للتعاقد.

معما، المولود في جنوب فرنسا، بدأ مسيرته في أندية فرنسية صغيرة قبل أن ينتقل إلى مونبلييه، ثم إلى واتفورد الإنجليزي بعقد يمتد لأربع سنوات.

ودفع واتفورد 1.3 مليون يورو لضم اللاعب الصيف الماضي، ولم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مستواه في المونديال رفع قيمته السوقية، ما يصعب رحيله عن النادي حاليا.