ريال مدريد يستعين بأبل لإطلاق "البرنابيو اللامتناهي"

تستعد شركة أبل، بالشراكة مع فريق ريال مدريد لاختبار فكرة "البرنابيو اللامتناهي"، لنقل المباريات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

وقامت أبل بتركيب 100 كاميرا في ملعب "سانتياغو برنابيو" تحضيرا لبدء اختبار المشروع بمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وستعمل هذه الكاميرات للاختبار وإعداد تقارير حول هذه التقنية، التي يهدف "الميرينغي" من ورائها إلى تمكين المشجعين العاجزين عن الحضور إلى الملعب من مشاهدتها كأنهم في قلب "البرنابيو".

وذكر موقع "أوكي دياريو" أن عشاق الريال سيحتاجون إلى نظارات الواقع الافتراضي الجديدة من "أبل" لعيش التجربة.

وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قد طرح هذه الفكرة، العام الماضي، أمام جمعية ممثلي أعضاء ريال مدريد.

ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع مصدرا جديدا للأموال، وسيمكن آلاف الجماهير المدريدية من مشاهدة المباريات بجودة أفضل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

ولكن حقوق البث، قد تشكل عقبة أمام ريال مدريد للاستثمار في بث المباريات عبر تقنية الواقع الافتراضي.