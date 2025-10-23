رسالة من أستون فيلا إلى جمهوره قبل لقاء مكابي تل أبيب

A + A -

دعا نادي أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، جماهيره إلى تجنب رفع رموز، أو رسائل، أو أعلام ذات حمولة سياسية خلال مباراة الفريق ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في بطولة الدوري الأوروبي في نوفمبر المقبل.

وأثارت المباراة بين الفريقين جدلا واسعا، خصوصا بعد منع السلطات الأمنية لمدينة برمنغهام مشجعي النادي الإسرائيلي من حضور المباراة المقررة في 6 نوفمبر، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وأصدر أستون فيلا، الثلاثاء، بيانا حث فيه جماهيره على احترام بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، التي تحظر عرض الرسائل، أو الرموز السياسية داخل الملاعب.

وقال النادي الإنجليزي: "وفقا لتوجيهات اليويفا، يحظر تماماً رفع رموز أو رسائل أو أعلام سياسية أثناء المباراة، وسيؤدي ذلك إلى الطرد الفوري من الملعب والمنع من حضور المباريات مستقبلا".

وأوضح أستون فيلا، أنه لن يبيع التذاكر الخاصة بالمقاعد التي خصصت لجماهير مكابي تل أبيب، محذرا جماهيره من إعادة بيع تذاكرهم.

وأثار قراره منع الجماهير الإسرائيلية من مساندة فريقهم انتقادات واسعة من مسؤولين إسرائيليين، ومن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها "تعمل على مدار الساعة" لضمان تمكن جماهير الناديين من حضور المباراة، لكن مكابي تل أبيب أعلن، الإثنين، أنه لن يقبل أي تذاكر.